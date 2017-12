Republikaner feiern Steuerreform

Die Steuerreform wird in vielen Medien als ERFOLG der Republikaner bezeichnet. In meinen Augen ist diese Reform allerdings eine Niederlage und zwar eine Niederlage der Demokratie in den USA, denn diese "Reform" wurde nur mit dem Geld einiger steinreicher Unternehmer erkauft, die damit zukünftig noch viel mehr Reichtum erlangen wollen und können. Auch Trump und die Milliardäre in seiner Regierung werden persönlich enormen Gewinn aus dieser Steuerreform erzielen. Für reiche Leute lohnen sich eben Freiheit und Demokratie a´la USA ganz außerordentlich. Die Zeche dafür wird zukünftig wie immer die Mehrheit einfacher Leute bezahlen müssen.