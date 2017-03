Reparieren statt wegschmeißen Beim Verein Treibhaus ist die Fahrradwerkstatt wiedereröffnet worden. Geplant ist auch ein Repair Café. Genäht wird schon.

Selber reparieren heißt es beim Verein Treibhaus. Cindy Berger, Florian Thiele, Stephan Conrad und Masoud Eskandari stehen mit Fahrrad und Nähmaschine im Café Courage. © Dietmar Thomas

Warum neu kaufen, wenn sich aus dem Alten noch was machen lässt? Alles lässt sich am Fahrrad reparieren, meint Florian Thiele, der mit Cindy Berger und Masoud Eskandari die Fahrradwerkstatt des Vereins Treibhaus wiederbelebt hat. „Wir haben hier erst mal aufgeräumt und vorgerichtet“ erzählt Thiele. An der Wand sind Schraubenschlüssel aufgereiht. In der engen Werkstatt steht ein halb montiertes Moped und hängt ein altes Damenfahrrad schraubergerecht von der Decke. „Im Keller stehen noch an die 50 Fahrräder zum Ausschlachten“, erzählt Thiele. Jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr ist die Werkstatt geöffnet. „Wer Lust hat, sich das anzueignen, der kann kommen.“ Für die Selbstschrauber gibt es Anleitung. Unter anderem von Masoud Eskandari. Im Iran, aus dem er Ende 2015 geflohen war, hatte er als Motorradmechaniker gearbeitet, erzählte der 31-Jährige. Ehrenamtlich arbeitet er jetzt in der Werkstatt mit. Mittlerweile ist er als Flüchtling anerkannt, sucht eine Wohnung und will mit einer Lehre als Automechatroniker beginnen. Die erste Hürde hat er fast überwunden – in wenigen Monaten hat der Iraner schon ziemlich gut Deutsch gelernt.

Die Idee vom selbst reparieren werden Florian Thiele und Cindy Berger weiter verfolgen. Im Mai oder Juni wollen sie im Courage das erste „Repair Café“ veranstalten, für Leute, die unter Anleitung selbst Geräte in Ordnung bringen wollen. „Alles, was Stecker hat und repariert werden muss“, so Berger. Hinter der Idee steckt ein Verein aus den Niederlanden. Weltweit gebe es schon über 1000 Repair Cafés, allein 500 in Deutschland, sagte Thiele. „Die Idee haben wir schon lange, aber es waren noch rechtliche Dinge zu klären.“ Künftig soll es jeden ersten Mittwoch im Monat ein „Repair Café“ im Courage geben.

Dort wird von Christine Tappendorf seit vergangenem Jahr schon jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr ein Nähcafé organisiert. Das ist für alle, die gern etwas selbst nähen. Die Maschine ist mitzubringen.

