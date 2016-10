Reparaturen teurer als geplant Mehrere Fahrzeuge des Bauhofs bereiten nicht nur Schlossern Kopfzerbrechen, sondern auch der Kämmerei.

Die Fahrzeugflotte des Priestewitzer Bauhofs kommt in die Jahre. Besonders der Traktor der Marke Steyr hatte zuletzt eine hohe Ausfallquote. Insgesamt sind in diesem Jahr schon knapp 6 000 Euro Reparaturkosten notwendig gewesen, um ihn wieder in Gang zu setzen. Außerdem mussten sechs Winterreifen für den Traktor und einen VW-Transporter für rund 2 700 Euro angeschafft werden. Zusätzlich fallen knapp 1 900 Euro für die Hauptuntersuchung. Schon jetzt ist klar, dass die Reparatur des Traktors fortgesetzt werden muss und mindestens 1 000 Euro kostet.

Im Haushalt 2016 waren nach Informationen der Gemeindeverwaltung Priestewitz 10 000 Euro für die Instandsetzung und Reparatur aller Bauhof-Fahrzeuge vorgesehen. Doch durch die außerplanmäßigen Ausgaben wurden weitere 5 600 Euro notwendig. Der Gemeinderat billigte jetzt diese Mehrkosten und stimmte ihnen mehrheitlich zu. Das Geld soll aus einer Baumaßnahme entnommen werden. Deshalb verschiebt sich eine Balkeninstandsetzung im Gemeindeamt.

zur Startseite