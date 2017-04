Reparaturen behindern Verkehr auf der A4 Wegen Arbeiten an der Brücke über die Kleine Striegis wird die Autobahn gesperrt. Die Konstruktion wurde erst vor zwei Jahren erneuert.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hat auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Berbersdorf und Hainichen in Fahrtrichtung Dresden die Stand- und Lastspurt auf einer Länge von rund 200 Metern gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten ein einer Traverse an der Brücke über die Kleine Striegis. „Der Verkehr wird während der gesamten Bauzeit auf zwei verengten Spuren mit Tempo 80 an der Baustelle vorbeigeführt“, teilte Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert mit.

Der Schaden wird zunächst versucht mittels Schweißen zu beseitigen. Ein aufwendiger Austausch der Übergangskonstruktion sei nach ersten Erkenntnissen nicht erforderlich, so Siebert. Die Arbeiten werden nach derzeitigem Stand voraussichtlich bis Freitagmittag, 28. April, andauern.

Bemerkt worden ist der Schaden bei einer Routinekontrolle durch die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei. „Der Bruch ist anhand des Geräusches beim Überfahren für erfahrene Kollegen gut zu erkennen“, schildert Isabel Siebert. Was die Ursache für den Schaden ist, wird noch geklärt. Das Lasuv geht davon aus, dass es ein Gewährleistungsschaden ist, weil die Konstruktion an der Brücke erst 2015 erneuert wurde.

Bestätigt sich ein Baumangel, kostet die Reparatur den Steuerzahler nichts. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Traverse gehört zur Übergangskonstruktion an einer Brücke. Diese gleicht Veränderungen der Brücke unter anderem durch Temperaturschwankungen aus. (DA/mf)

zur Startseite