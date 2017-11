Reparatur wird nur eine halbe Sache Der Weg an der alten Försterei bleibt stellenweise unbefestigt. Das dürfte die Nutzer der Wochenendgrundstücke ärgern.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auf zwei Straßen in der Ortslage Klosterbuch will die Kommune Hochwasserschäden beseitigen lassen. Die führen zum einen zu den Wochenendgrundstücken. © André Braun Auf zwei Straßen in der Ortslage Klosterbuch will die Kommune Hochwasserschäden beseitigen lassen. Die führen zum einen zu den Wochenendgrundstücken.

Eine der Straßen führt zur Gärtnerei Friedrich. Dort will die Talsperrenverwaltung eine Änderung vornehmen, um Wasser von den Feldern besser abzuleiten. Das letzte Stück zu den Wochenendhäusern bleibt, wie es ist. Die Forstverwaltung hat Argumente dagegen.

Das letzte Stück zu ihren Wochenendgrundstücken auf dem ehemaligen Weinberg der Zisterzienser in Klosterbuch müssen die Eigentümer wohl auch in Zukunft noch auf einem holprigen Weg zurücklegen. Dessen Zustand sollte sich ändern. Die Kommune wollte auch dieses Teilstück mit herrichten lassen. Beginnend ab der alten Försterei bis in die Gartenanlage war geplant, Wegebaupflaster verlegen zu lassen. Das passiert jetzt nur auf dem ersten, etwa 450 Meter langen Abschnitt, beginnend ab der Försterei.

Den Zuschlag für knapp 100 000 Euro hat die Leisniger Firma Straßen- und Wegebau Andrä erhalten. Wie Bauamtsleiter Thomas Schröder bei der Vergabe sagte, soll es mit den Arbeiten noch in diesem Jahr losgehen – sofern es die Witterung erlaubt. Ansonsten werde damit im Frühjahr 2018 begonnen.

Dass das obere Wegestück bis an die Wochenendsiedlung heran nicht grundlegend mit in Ordnung gebracht wird, begründete Schröder mit dem Veto des Eigentümers, also der Forstverwaltung. Der Ausbau des Weges wäre mit einer öffentlichen Widmung verbunden gewesen. „Damit sah die Forstverwaltung eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht einhergehen“, stellte der Bauamtschef als Argument des Staatsforstes gegen die Änderungen dar. Der Forst nutze und benötige den Weg, um seine Waldflächen zu bewirtschaften. Dazu gehöre auch der Abtransport von geschlagenem Holz.

Das ist für die Kommune ein Grund, weshalb der jetzt noch ungebundene Weg in einem abschnittweise schlechten Zustand ist. „Insgesamt ist er durch den Forst und die Bungalowbesitzer abgenutzt“, beschrieb Schröder das derzeitige Aussehen des Weges. Größere Schäden gab es nach den Starkniederschlägen 2013. Daraufhin meldete die Kommune diesen Weg für die Schadensbeseitigung aus dem Fluthilfefonds an und bekam das genehmigt.

Zwischenzeitlich hat die Stadtverwaltung den Weg auf der gesamten Länge so reparieren lassen, dass ihn die Nutzer bis zum Instandsetzen noch einigermaßen befahren können. „In zwei oder drei Jahren wird er im oberen Bereich aber wieder annähernd den jetzigen Zustand erreicht haben“, prognostizierte der Bauamtsleiter.

Eine weitere Flutschadensbeseitigung geht die Stadt Leisnig im Ortsteil Klosterbuch noch auf dem Weg zur Gärtnerei Friedrich an. Dort sollte auf etwas mehr als 100 Metern eigentlich Asphalt eingebracht werden. Das passiert jetzt nicht durchgängig. Der Freistaat hat vor, auf 20 Meter Länge eine Pflastermulde anzulegen und über die das Wasser, das vom Feld kommt, abzuleiten. Die Rechnung dafür zahlt das Land Sachsen.

Den Auftrag für die Reparatur an der kommunalen Straße mit einem Volumen von rund 32 000 Euro übernehmen die Mitarbeiter der Firma Krause & Co aus Neukirchen. Sie legen im Ortsteil Klosterbuch im Auftrag des Freistaates bereits eine Schutzmauer zwischen der Kreisstraßenbrücke und dem Kloster an und erweitern den vorhandenen Deich. Diese Arbeiten sollen im ersten Halbjahr 2018 beendet werden.

