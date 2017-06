Reparatur in luftiger Höhe Unweit der Fröhne in Hartha sorgt eine großer Kran für Aufsehen. Wie lange er dort steht, hängt vom Wetter ab.

Unweit der Fröhne in Hartha wird derzeit eine Windkraftanlage repariert. © André Braun

Von der Umgehungsstraße aus, die vom Kreisel an der Bundesstraße 175 nach Waldheim führt, ist der große gelbe Kran nicht zu übersehen. Seit Montag sind Mitarbeiter der Firma Senvion dabei, an einer Windenergieanlage des Typs Senvion MD77 aus dem Jahr 2002 eine Reparatur auszuführen. „An der Anlage in Hartha wird derzeit ein Austausch der Rotorwellenbaugruppe durchgeführt“, erklärt Marie-Danielle Laggner, Pressesprecherin der Senvion Holding GmbH Hamburg.

Die Mitarbeiter der Firma haben zuerst den Rotor und darauffolgend den Triebstrang bestehend aus Rotorwelle, Rotorlager und Getriebe im Stück demontiert. Derzeit wird am Boden die Rotorwellenbaugruppe bestehend aus Rotorwelle und Rotorlager ausgetauscht und wieder mit dem Getriebe verbunden. „Nach der Remontage des Triebstranges erfolgt die Rotormontage. Bei gutem Wetter hoffen wir, dass die Arbeiten nach den Pfingstfeiertagen abgeschlossen werden können“, so Marie-Danielle Laggner.

