Reparatur im Hallenbad Ein Becken musste kurzfristig schließen – und wird mehrere Wochen gesperrt bleiben. Geschlossen werde das Bad aber nicht, so der Betreiber.

Das 25-Meter-Becken sowie die Sprunganlage im Riesaer Hallenschwimmbad bleiben wegen Reparaturarbeiten vorerst geschlossen. © Stadtwerke

Wegen kurzfristig notwendiger Reparaturarbeiten bleiben das 25-Meter-Becken sowie die Sprunganlage im Riesaer Hallenschwimmbad vorerst geschlossen. Das teilte der Betreiber, die Magnet Riesa, am Dienstag mit. „Es wird mit Hochdruck an der Beseitigung des Schadens gearbeitet“, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung.

Der normale Bade- und Schwimmbetrieb für das 50-Meter-Becken und den Saunabereich im Schwimmbad bleibe aber vorerst weiter uneingeschränkt möglich. In der Meldung heißt es weiter, sowohl das derzeit gesperrte Becken als auch die Sprunganlage würden „in spätestens drei Wochen“ wieder öffnen.

Nachfragen der SZ, um welche Art von Schäden es sich handelt beziehungsweise welche Arbeiten dort notwendig sind, beantwortete der Schwimmbadbetreiber am Dienstag nicht. (SZ/stl)

