Reparatur an kleinen Straßen Der Gemeinderat vergab jetzt Aufträge an zwei Firmen. Gebaut werden kann aber erst, wenn die Mittel bestätigt sind.

In Neschwitz soll an den Straßen gebaut werden. © dpa

Auch wenn sie es zum Teil bitternötig haben: Kleinere, schmale Straßen und Anliegerwege werden in der Gemeinde Neschwitz erst instand gesetzt und erneuert, wenn die Bestätigung für die Zahlung der 90-prozentigen Förderung da ist. Das machte der Neschwitzer Bürgermeister Gerd Schuster (CDU) dem Gemeinderat klar. „Unsere Haushaltssituation ist nicht so rosig, um die Maßnahmen vorzufinanzieren“, sagt Schuster. Obwohl die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn vorliegt.

Wie in vielen Ausschreibungen zu Bauarbeiten, gab es auch bei diesen Aufträgen nur drei Angebote – und das auch nur für zwei Aufträge. Denn es fehlt den Firmen an der Technik für die schmalen Straßen. So soll eine Firma nun die Erneuerung des Neuen Wegs bis zur Kastanienallee übernehmen. Das Vorhaben stammt noch von 2016. In Neschwitz sind dann Arbeiten Am Feldrain und An der Tankstelle erfolgen, in Zescha auf der Caßlauer Straße und im schmalen Bereich des Gutswegs und in Holscha wird auf der Ortsstraße bis zum Radweg gebaut. Insgesamt umfassen die Arbeiten Kosten in Höhe von fast 50 000 Euro. Die Abrechnung der Fördermittel erfolgt nach der Menge an Straßenkilometern. Im vergangenen Jahr bekam die Gemeinde dafür 52 000 Euro, jetzt wurden zunächst 44 000 Euro vorgesehen. Doch Schuster hofft auf eine Steigerung.

