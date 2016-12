Reparatur an den Theatertoiletten Das Burgtheater behilft sich weiter mit einem WC-Container. Denn der Schaden in den Sanitäranlagen ist beträchtlich.

Das Burgtheater in Bautzen. © Uwe Soeder

Wasser, das aus undichten Stellen drang, hat die Frauen- und Männertoiletten im Burgtheater auf der Ortenburg außer Betrieb gesetzt. Seit Monaten arbeiten hier die Handwerker. Für die Gäste des Theaters wurde ein WC-Container aufgestellt. Die Arbeiten an den Toiletten laufen noch. Der Schaden in den Sanitäranlagen sei größer gewesen als gedacht, ein Großteil des Trockenbaus sei verschimmelt gewesen, erklärt Gabriele Suschke, Marketingleiterin des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters. Die Handwerker mussten deshalb die ganze Installation auseinander nehmen, was viel Zeit beanspruchte. In dieser Woche werden laut Suschke die Fliesenarbeiten abgeschlossen. Danach folgt der Einbau der Trennwände und die Sanitäranlagen werden installiert. „Wir gehen davon aus, dass Anfang Januar alles wieder hergestellt ist und spätestens Mitte Januar die Container beräumt werden“, informiert die Theatersprecherin. (SZ/ma)

zur Startseite