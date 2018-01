Reparatur am Rathausdach Sturmtief Friederike hatte am Bischofswerdaer Rathaus einzelne Ziegel gelöst. Das Problem wurde jetzt behoben.

Das Rathaus in Bischofswerda, dort wurde jetzt das Dach repariert. © Thorsten Eckert

Bischofswerda. Die Kamenzer Straße war am Montagvormittag für kurze Zeit gesperrt. Der Großharthauer Dachdecker Rodig reparierte im Auftrag der Stadt das Rathausdach. „Einzelne Ziegel wurden nach Sturmtief Friederike schnellstmöglich wieder auf dem Rathausdach befestigt“, sagt Stadtsprecher Sascha Hache. Der Sturm hatte nicht nur auf dem Dach des 200 Jahre alten Gebäudes kleinere Schäden angerichtet, auch andere Dächer der Innenstadt mussten repariert werden. So war die Technik des Dachdeckers zum Beispiel auch auf der Kirchstraße im Einsatz.

Das Sturmtief Friederike hatte vor mehr als einer Woche in Bischofswerda und Umgebung einige Häuser beschädigt und viele Bäume umgeworfen. Die Wälder der Stadt am Butterberg mit Ausnahme der Zufahrt zum Berggasthof dürfen zum Beispiel noch immer nicht betreten werden. Es besteht Lebensgefahr. Das Problem soll in vier Monaten behoben sein. (SZ/pre)

