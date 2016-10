Renzi droht EU in Flüchtlingskrise

Der italienische Regierungschef Matteo Renzi hat der Europäischen Union mit einem Veto gegen den EU-Haushalt gedroht, falls sich andere Länder in der Flüchtlingskrise nicht mehr engagierten. „Wir geben Geld, wenn die anderen Länder auch Lasten aufnehmen“, sagte Renzi am Dienstagabend in einer TV-Sendung. Wenn Länder wie Ungarn, Tschechien und die Slowakei sein Land „belehren“ und gleichzeitig nicht helfen würden, werde es aus Italien kein Geld geben.

Italien ist eines der Hauptankunftsländer für Migranten. Seit Jahresbeginn kamen bereits 153 450 Flüchtlinge über das Mittelmeer.

Das Land liegt auch wegen seines Haushaltsentwurfs, der ein höheres Defizit als ursprünglich geplant beinhaltet, mit Brüssel im Clinch. Die Regierung in Rom führt die höhere Verschuldung auf die Kosten der Flüchtlingskrise und des schweren Erdbebens in Mittelitalien zurück. „Wenn Europa die Ausgaben für die Migration in Italien senken will, dann habe ich eine Idee: Sie öffnen die Türen für die Migranten, und wir senken die Ausgaben“, sagte Premier Renzi. (dpa)

