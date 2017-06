Rentnerin zahlt 100 Euro für zwei Staubsaugerbeutel Polizei warnt Weißwasseraner vor Staubsaugerbeutelverkäufer

Weißwasser. Die Polizei warnt vor einem unbekannten Mann, welcher derzeit in der Region Weißwasser unterwegs ist und Staubsaugerbeutel zu vermutlich überhöhten Preisen anbietet. Am Donnerstagnachmittag ist es in Weißwasser zu einem solchen Fall gekommen.

Hier soll der bisher unbekannte Mann bei mehreren Bewohnern eines Mehrfamilienhauses am Albert-Schweitzer-Ring geklingelt und diesen Staubsaugerbeutel für einen Preis von jeweils 20 Euro angeboten haben. Eine 86-jährige Geschädigte habe von dem Mann zwei Beutel erworben und ihm 50 Euro übergeben. Sie erwartete Rückgeld, jedoch habe der Mann weitere 50 Euro verlangt, als er in das Portemonnaie der Seniorin blicken konnte. Auch diese überreichte die ältere Dame dem Unbekannten und bezahlte somit für zwei Staubsaugerbeutel ganze 100 Euro. Ohne eine Quittung habe der Mann anschließend die Wohnung verlassen.

Der Polizei sind bereits weitere, gleich gelagerte Fälle bekannt, in denen der Mann Staubsaugerbeutel offenbar zu überteuerten Preisen verkaufte und zudem angab, im Auftrag des Bürgermeisters zu agieren. Diese Aussage entspricht allerdings nicht der Wahrheit. Die Bürger werden daher bei derartigen Haustürgeschäften zu äußerster Sorgfalt gebeten. Sollte der Mann bei Ihnen vorstellig werden, informieren Sie bitte umgehend die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

