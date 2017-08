Rentnerin wird zur Brandstifterin Die 71-Jährige wollte Unrat und Ratten um eine benachbarte Fladenbrot-Bäckerei beseitigen. Das ist gründlich schiefgegangen.

Acht Monate auf Bewährung lautet am Dienstag das Urteil des Bautzener Schöffengerichts. Die Rentnerin Anna S. hat sich der Brandstiftung schuldig gemacht. © Ove Landgraf

Wie ein Häuflein Elend sitzt die Frau auf der Anklagebank im großen Saal des Bautzener Amtsgerichts. Unaufhörlich kneten ihre Hände Taschentücher, tapfer schluckt sie die Tränen. Als die Fotografen ihre Kameras auf sie richten, senkt sie beschämt den Blick. Anna S. aus Scheckwitz bei Bautzen ist 71 Jahre alt. Ein Leben lang hat sie schwer gearbeitet für wenig Geld und wenig Rente. Noch nie hat sie sich etwas zuschulden kommen lassen.

Bis jetzt. Bis zu jenem Silvesterabend 2016, an dem die unbescholtene Rentnerin Anna S. zur Brandstifterin wird: An jenem Abend, wird sie später vor Gericht aussagen, sei das Maß einfach voll gewesen. Die Unordnung, der viele Müll und die Ratten auf dem Nachbargrundstück hätten sie rasend gemacht. Auf dem Nachbargrundstück betreibt eine Fladenbrotbäckerei ihr Geschäft. Der Müll, der die Ratten anzieht, habe sie schon lange gestört, schildert die Seniorin dem Richter. Sie habe das dem Chef der Bäckerei auch immer wieder gesagt, aber nichts sei passiert.

Einige Gläser Rotwein getrunken

Am Silvesterabend sei das Fass dann übergelaufen, und Anna S. fasst einen verhängnisvollen Beschluss: Unter dem Einfluss einiger Gläser Rotwein – ein Alkomattest ergibt später 1,2 Promille – greift die Seniorin kurz nach 18 Uhr zum Feuerzeug. Im Schutz der Dunkelheit will sie endlich Ordnung schaffen. An einem Anbau des Gebäudes findet sich ein Haufen leerer Mehltüten. Den zündet Anna S. an. Die Flammen aber breiten sich rasend schnell aus. Binnen weniger Minuten greifen sie auf weiteren Müll über, ziehen auch den Anbau in Mitleidenschaft. Da wird Anna S. bewusst, was sie gerade angerichtet hat. „Ich habe doch niemals gedacht, dass das gleich so auflodert“, erklärt sie reuevoll.

Auf dem Film einer Überwachungskamera ist das alles zu sehen. Auch, wie Anna S. sofort wieder wegläuft. Sie läuft, um Hilfe zu holen. Ihr Ehemann und ein Nachbar informieren die Feuerwehr. Der Brand ist schnell wieder gelöscht. Den angerichteten Sachschaden von 4 600 Euro hat die Rentnerin dem Besitzer der Immobilie bereits beglichen. Bei den Betreibern der Fladenbrot-Bäckerei hat sie sich entschuldigt. Und am liebsten würde sie das alles ungeschehen machen. „Es ist passiert“, sagt sie und entschuldigt sich auch vor dem Schöffengericht immer wieder unter Tränen.

Freiheitsstrafe auf Bewährung

Und dennoch: „Brandstiftung ist eine Straftat“, stellt der Vorsitzende Richter, Dirk Hertle, klar. Anna S. hat sich schuldig gemacht, auch wenn das Gericht in ihrem Fall Milde walten lässt. Wegen Brandstiftung im minderschweren Fall verurteilt das Bautzener Schöffengericht die 71-Jährige am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung. Das Urteil ist rechtskräftig, alle Seiten verzichten auf Rechtsmittel. Selbstjustiz sei kein Mittel, um Probleme zu klären, gibt Dirk Hertle der Rentnerin mit auf den Weg. Aber das weiß Anna S. längst.

Sie ist froh, sagt sie, dass nun alles vorbei ist. Mit der Verurteilung müsse sie jetzt leben. Ihr Mann, der ihr die ganze Verhandlung über als Zuschauer im Gerichtssaal beigestanden hat, erklärt am Ende, dass das Ehepaar der Jugendfeuerwehr eine Spende übergeben will. Er sei früher selber Feuerwehrmann gewesen und weiß, was es bedeutet, zu einem Löscheinsatz anrücken zu müssen. Und das auch noch am Silvesterabend. Das Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises indes hat der Fladenbrot-Bäckerei inzwischen Auflagen zur Verbesserung der hygienischen Situation erteilt und kontrolliert regelmäßig.

