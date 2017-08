Rentnerin verurteilt Anna S. hatte am Silvesterabend Unrat an einer benachbarten Fladenbrot-Bäckerei angezündet. Dafür bekam sie acht Monate auf Bewährung.

In einem Betrieb in Scheckwitz hat es am Silvesterabend gebrannt. Die dafür Verantwortliche wurde dafür jetzt verurteilt. © Jens Kaczmarek

Sie habe die Unordnung gestört, der Müll und die Ratten. Und an diesem Abend sei das Maß voll gewesen: Wegen Brandstiftung hat das dem Schöffengericht des Amtsgerichts Bautzen die 71-jährige Rentnerin Anna S. aus Scheckwitz am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt.

Unter dem Einfluss einiger Gläser Rotwein hatte sie am Silvesterabend 2016 kurz nach 18 Uhr gezielt zum Feuerzeug gegriffen und leere Mehlsäcke an einem Anbau einer Fladenbrotbäckerei in der Nachbarschaft angezündet zu haben. Die Flammen hatten sich schnell ausgebreitet, womit die Frau aber nicht gerechnet hatte. Sie selbst war sofort nach ihrer Kurzschlussreaktion geständig, ihr Ehemann und ein Nachbar informierten die Feuerwehr.

Den angerichteten Sachschaden von rund 4.600 Euro hat sie beglichen. Vor Gericht zeigte sie große Reue und entschuldigte sich mehrfach. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Amtsrichter Dirk Hertle ließ deshalb in der Bemessung des Strafmaßes Milde walten und wertete die Tat als minderschweren Fall. (szo)

zur Startseite