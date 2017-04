Rentnerin ums Ersparte gebracht

Verdacht der Brandstiftung Hochkirch. Die Polizei ermittelt in Hochkirch zum Verdacht der Brandstiftung .Am Sonnabendmorgen entdeckte ein 30-Jähriger, dass die Sockeldämmung seines im Rohbau befindlichen Wohnhauses in der Diesterwegstraße brannte. Er konnte das Feuer selbst löschen. Durch den Brand wurden Teile der Fassade beziehungsweise des Sockels beschädigt. Die Terrassentür und ein Kellerfenster mit Lichtschacht sind zerstört. Auch mehrere Europaletten, die als provisorische Treppe zur Terrassentür gestapelt lagen, wurden in Mitleidenschaft gezogen. Schaden: schätzungsweise 10000 Euro. Der Geschädigte schloss eine Selbstentzündung aus. Ein Brandursachenermittler war im Einsatz.

Fahrerin leicht verletzt Kamenz. Bei einem Unfall am Sonntag kurz nach Mitternacht bei Kamenz ist eine junge Frau leicht verletzt worden. Die 25-Jährige war mit ihrem Subaru auf der Umgehungsstraße in Richtung Bischofswerda unterwegs. Zwischen den Abfahrten Elstra und Gödlau kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich und kam in der Böschung zum Stehen. Am Subaru entstand Totalschaden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille.

Einbruch in Pferderanch Ottendorf-Okrilla. Unbekannte schafften sich in der Nacht zum Sonnabend Zutritt zu einer Pferderanch in der Wachbergstraße von Ottendorf-Okrilla. Es wurde offenbar nichts entwendet. Der Sachschaden, den die Täter beim Aufbrechen des Tores anrichteten, beträgt etwa 200 Euro.

Motorrad beschädigt Bautzen. Unbekannte entwendeten die beiden Außenspiegel des vor einem Haus in der Bautzener Spreegasse geparkten Motorrades der Marke Kawasaki Ninja 250 R. Ein Spiegel wurde abgebrochen, der zweite aus der Verkleidung herausgebrochen. Der Stehlschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Der Sachschaden ist weitaus größer, er wird mit rund 250 Euro beziffert.

Diesel abgezapft Königswartha. Dieseldiebe haben im Ortsteil Oppitz Beute gemacht. Sie brachen den Tankverschluss einer Arbeitsmaschine der Marke John Deere auf und zapften 30 Liter Dieselkraftstoff ab. Außerdem entwendeten sie eine Werkzeugkiste mit diversem Inhalt.

Auffahrunfall unter Alkohol Pulsnitz. Ein angetrunkener VW-Fahrer hat am Freitagabend auf der A 4 bei Pulsnitz einen Unfall verursacht. Der 50-Jährige fuhr gegen 17.25 Uhr mit seinem Auto auf einen vorausfahrenden Skoda auf. Ein beim VW Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro.

Fahrerin leicht verletzt Ottendorf-Okrilla. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Sprinter am Freitagnachmittag auf der A 4 bei Ottendorf auf einen vor ihm befindlichen Mazda auf. Vermutlich aus Unachtsamkeit, heißt es von der Polizei. Durch den Aufprall wurde der Mazda auf einen Volvo geschoben. Der 20-jährige Mazda-Fahrer erlitt bei diesem Unfall leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro.

Fahrzeugteile gestohlen Bautzen. Unbekannte bauten in Bautzen von drei abgestellten Pkw Volvo fachgerecht die Schürze, den Grill und die Scheinwerfer aus. Die Autos standen an der Neusalzaer Straße. Der Wert der gestohlenen Fahrzeugteile beträgt etwa 15000 Euro

In Garage eingebrochen Sohland. Unbekannte sind gewaltsam in eine Garage in Sohland eingebrochen. Sie entwendeten daraus eine Angelausrüstung sowie verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von rund 2000 Euro. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Garten aufgebrochen Kamenz. Eine Gartenlaube sowie ein Geräteschuppen in der Kamenzer Friedensstraße waren das Ziel von Einbrechern. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten persönliche Gegenstände des Besitzers sowie verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von schätzungsweise 600 Euro. Der Sachschaden, den die Kriminellen anrichteten, beträgt ebenfalls 600 Euro.

Gartenlaube geknackt Radeberg. Unbekannte brachen gewaltsam die Eingangstür einer Gartenlaube am Radeberger Flügelweg auf. Sie durchwühlten die Räumlichkeit und nächtigten in der Laube. Als sie sich wieder davonmachten, nahmen sie die Sat-Anlage und den Fernseher mit. Der Stehlschaden beträgt etwa 150 Euro, der Sachschaden 50 Euro.