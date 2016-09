Rentnerin überfallen Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen eines Handtaschenraubes. Eine 81-Jährige war am Mittwoch gegen 10.30 Uhr im Park am Bautzener Stadtwall von einem Unbekannten überfallen worden. Der Täter näherte sich der Frau von hinten und entriss ihr die Handtasche. Die Seniorin versuchte, ihr Hab und Gut festzuhalten und stürzte dabei. Sie zog sich eine Kopfverletzung zu. Der Räuber flüchtete unerkannt. Ein Zeuge fand die zurückgelassene Handtasche wenig später in der Nähe des Tatortes. Es fehlten die Geldbörse mitsamt etwa 150 Euro Bargeld und ein Schlüssel. Zeugenhinweise: 03591 3560

Motorradfahrer stürzt Grubschütz. Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Preuschwitz und Grubschütz ereignet. An einer Engstelle waren sich ein VW Passat (Fahrer 38) und ein Motorrad begegnet. Der 58-jährige Yamaha-Fahrer versuchte, einen Zusammenstoß durch eine Gefahrenbremsung zu verhindern und stürzte dabei. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der an der Yamaha entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1 000 Euro geschätzt.

Unter Drogeneinfluss unterwegs Bautzen. Zu zwei Fällen von Drogenmissbrauch ermittelt die Polizei in Bautzen. Eine Streife hatte gegen 23 Uhr auf der Stieberstraße einen VW kontrolliert. Ein Drogentest ergab, dass der 30-Jährige am Steuer Crystal konsumiert hatte. Einige Stunden später geriet ein ebenfalls 30-Jähriger am Stadtwall in eine Polizeikontrolle. Auch hier hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Renaultfahrer unter Drogeneinfluss stand. In beiden Fällen veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme und untersagte den Betroffenen die Weiterfahrt.

Vollstreckungshaft abgewendet Bautzen. Beamte der Bereitschaftspolizei kontrollierten am Mittwochabend auf dem Kornmarkt in Bautzen einen 27-Jährigen. Gegen den Mann bestand ein Vollstreckungshaftbefehl. Der Bautzener hatte eine verhängte Geldbuße wegen ruhestörenden Lärmes von rund 60 Euro bislang nicht bezahlt. Er beglich die offene Rechnung vor Ort und wendete damit einen eintägigen Gefängnisaufenthalt ab.

Bei Unfall leicht verletzt Ottendorf-Okrilla. Zwei Autos sind am Mittwochvormittag auf der S 177 an der Autobahn-Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla zusammengestoßen. Ein 30-Jähriger war mit einem Citroen nach links zur A 4 abgebogen und dabei mit einem entgegenkommenden Peugeot kollidiert. Dessen 64-jährige Fahrerin verletzte sich leicht und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden bezifferte sich auf rund 15 000 Euro.

Diebstahlsversuch in der Kirche Pulsnitz. Am Mittwochmittag fiel in einer Pulsnitzer Kirche auf, dass Unbekannte offenbar in den vergangenen Tagen versucht hatten, einen Opferstock aufzubrechen. Die Tat misslang. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Kupferrohre abmontiert Radeberg. Diebe waren in den vergangenen zwei Wochen in einer unverschlossenen, leer stehenden Wohnung an der Stolpener Straße in Radeberg zu Gange. Sie hatten es auf die frei zugänglichen Heizungsrohre aus Kupfer abgesehen. Es entstand Schaden von rund 600 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis am Steuer Bautzen. Eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen kontrollierte am Mittwochabend am Bautzener Gesundbrunnenring einen in der Ukraine zugelassenen Mercedes und dessen zwei Insassen. Der 29-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 30-jährige Halter des Autos saß auf dem Beifahrersitz. Auch gegen ihn ermittelt die Polizei nun, denn es steht der Verdacht im Raum, dass er die Schwarzfahrt gestattete.

Reifenplatzer auf der Autobahn Uhyst. Gleich mehrere Autofahrer meldeten der Polizei am Mittwochmittag, dass zwischen den Anschlussstellen Salzenforst und Uhyst am Taucher größere Reifenteile auf der Fahrbahn lagen. Die alarmierten Streifen des Autobahnpolizeirevieres Bautzen sicherten den Bereich ab und beseitigten die Teile eines Lkw-Reifens. Zu Schaden kam niemand. Der zu dem geplatzten Pneu gehörende Laster stand einige hundert Meter weiter auf dem Seitenstreifen. Der Fahrer wechselte das betroffene Rad. Nach einer knappen halben Stunde war die Fahrbahn wieder frei.