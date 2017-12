Rentnerin stirbt nach Unfall Die Polizei sucht Zeugen zu dem tragischen Geschehen am Montagabend an der Stadtgrenze von Radebeul zu Dresden.

Eine Fußgängerin wird am Montagabend von einem Pkw erfasst und über das Auto geschleudert.

Die 79-jährige Fußgängerin wird in ein Krankenhaus gebracht. Sie erliegt dort ihren Verletzungen.

Die Polizei und ein Sachverständiger ermitteln zur Unfallursache.

Radebeul/Dresden. Am Montagabend um 18.25 Uhr kam es zu einem schweren Unfall auf der Meißner Straße. Im Osten von Radebeul, an der Stadtgrenze zur Landeshauptstadt Dresden, ist eine Fußgängerin (79) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Wie Polizeisprecher Marko Laske informiert, wollte die Seniorin die Meißner Straße in Höhe der Kleestraße überqueren. Dabei wurde sie von einem Hyundai erfasst, dessen Fahrerin (24) in Richtung Dresden unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt die 79-Jährige schwerste Verletzungen und verstarb wenig später in einem Dresdner Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Das Kriseninterventionsteam vom Deutschen Roten Kreuz kümmerte sich um die Fahrerin.

Wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist offenbar noch nicht klar. Die Polizei fragt deshalb: Wer hat den Unfall nahe dem Rewe-Markt beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

Auf der Meißner Straße im Osten der Stadt kommt es immer wieder zu Unfällen mit Fußgängern. Bisher allerdings zumeist weiter westlich, nahe der Kreuzung Meißner Straße, Forststraße. (SZ/per)

