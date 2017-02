Rentnerin mischt Wohnblock auf Immer wieder beleidigt eine Frau ihre Nachbarin. Dennoch hält das Gericht in diesem Fall eine Strafe für wenig sinnvoll.

Die Angeklagte ist sich keiner Schuld bewusst. „Ich habe nichts getan“, sagt sie. Ohnehin säße sie hier nur, weil andere sie in die Pfanne gehauen hätten, wettert sie am Amtsgericht in Pirna. Nicht sie, sondern Mieter aus ihrer Hausgemeinschaft seien gemein zu ihr, besonders die Geschädigte. „Guck mal, wie die Alte watschelt“, soll diese ihr mehrmals hinterher gerufen haben.

So ganz der Wahrheit entspricht diese Aussage wohl nicht, denn bereits am 18. Mai vergangenen Jahres musste sich die gehbehinderte Frührentnerin aus Pirna vor Gericht verantworten. Genau wie bei der erneuten Klage, ging es auch damals um den Vorwurf der Beleidigung. Und auch da war dieselbe Nachbarin das Opfer. Zu ihrer Verteidigung hatte die Angeklagte seinerzeit vorgebracht, psychisch krank zu sein und nicht zu wissen, was sie tue. Die zuständige Richterin nahm ihr das aber nicht ab und verurteilte die Frau zu einer Geldstrafe von 300 Euro. Zudem untersagte sie ihr, sich der Geschädigten zu nähern oder sie weiterhin zu belästigen.

Doch der renitenten Deutschen war das keine Warnung. Noch am selben Tag lauerte sie der Nachbarin auf und beschimpfte sie massiv. Bis Juni 2016 soll es beinahe täglich zu verbalen Angriffen gekommen sein. Sätze wie: „Du dumme Kuh, jetzt reicht es“, „Nach diesen Lügen lebst du nicht mehr lange“, oder „Zähle deine Tage, du kannst was erleben“, sollen gefallen sein. Auch die Kinder des Opfers blieben davon nicht verschont.

Warum sie von der Angeklagten so attackiert wird, kann sich die Geschädigte nicht erklären. Als sie 2011 in das Mehrfamilienhaus in der Pirnaer Innenstadt gezogen war, sei das Verhältnis zur Beschuldigten gut gewesen, sagt die 46-Jährige. Man sei freundlich miteinander umgegangen und hatte sogar einige Wege gemeinsam erledigt. Irgendwann aber war das gekippt. Einen konkreten Anlass habe es nicht gegeben. Die Hauswirtschafterin vermutet aber, dass es der Angeklagten nicht gepasst hatte, dass sie guten Kontakt zu einer älteren Dame aus dem Haus hatte. Auch diese sei von der Frau häufig beschimpft worden.

Die Geschädigte sagt, dass sich die Angeklagte immer jemanden aus der Hausgemeinschaft aussucht, den sie dann über einen längeren Zeitraum auf dem Kieker hat. „Irgendwann muss das doch einmal ein Ende haben“, stellt sie klar.

Vermieter droht mit Kündigung

Auch der zuständigen Wohnungsgenossenschaft ist das Problem bekannt. Wegen Störung des Hausfriedens hat sie der Angeklagten bereits mit einer außerordentlichen Kündigung gedroht.

Zumindest für die übrigen Mieter wäre das eine Entlastung. Aber der vom Gericht für diesen Fall bestellte Gutachter bezweifelt, dass eine solche Maßnahme dazu führt, dass die Frau ihr Verhalten ändert. Bei einem Termin im Vorfeld der Verhandlung konnte er bei ihr eine Verhaltensstörung sowie eine leichte Intelligenzminderung feststellen. Der Psychiater ist sich aber sicher, dass die Angeklagte Recht von Unrecht unterscheiden kann.

Für Richter Andreas Beeskow steht die Frage im Raum, ob eine Verurteilung überhaupt sinnvoll ist, da die Vergangenheit bewiesen hatte, dass eine Bestrafung im klassischen Sinne bei der Angeklagten keine Wirkung zeigt. Er gibt zu bedenken, dass die Frau trotz erneuten Urteils und Kontaktverbots nach dem Prozess womöglich wieder auf ihr Opfer losgehen wird.

In der Hoffnung, dass das nicht wieder passiert, verzichtet Beeskow schließlich auf eine Verurteilung. Unter Vorbehalt einer Strafzahlung von 175 Euro verwarnt er die Beschuldigte lediglich. Abschließend macht er ihr aber deutlich, dass eine psychische Erkrankung kein Freifahrtschein ist. In den nächsten sechs Monaten muss sich die Angeklagte ruhig verhalten. Gelingt ihr das, entfallen die 175 Euro.

