Rentnerin leblos aufgefunden Eine ältere Frau wurde in einem kleinen Teich in Wehlen aufgefunden. Die Polizei äußerte bereits eine Vermutung.

Wehlen. Eine Rentnerin wurde am Dienstagnachmittag in Dorf Wehlen leblos aufgefunden. Gegen 14.30 Uhr fand ein Anwohner Nahe der Basteistraße den leblosen Körper in einem kleinen Teich. Daraufhin verständigte er die Polizei und Rettungsdienst. Die örtliche Feuerwehr barg die Person aus dem Gewässer. Ein Arzt konnte nur noch den Tod der Rentnerin feststellen. Nach ersten Informationen handelt es sich um eine abgängige Frau, eine Vermisstenanzeige lag bereits vor. Die Polizei geht momentan von einem tragischen Unglücksfall aus. (mf)

