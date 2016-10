Rentnerin kollidiert mit Linie 4

Kollision auf der B 6 Zehren. Am Mittwochnachmittag stießen auf der Leipziger Straße in Zehren an der Einmündung Niedermuschützer Straße ein Audi A 3 sowie ein VW Golf zusammen. Die 55 Jahre alte Audifahrerin hatte die Niedermuschützer Straße befahren. Als sie anschließend nach links auf die B 6 in Richtung Meißen abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 57-Jährigen, der in Richtung Obermuschütz unterwegs war. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 6000 Euro.

Fahrräder gestohlen Meißen. Zwei Jugendliche aus Meißen hatten am Dienstagnachmittag ihre Fahrräder an einem Fahrradständer am Busbahnhof an der Großenhainer Straße abgestellt und angeschlossen. Als die jungen Männer am Mittwoch wieder zum Busbahnhof kamen, mussten sie feststellen, dass Unbekannte eines der Räder, ein grün-schwarzes Mountainbike Cube, gestohlen hatten. Vom zweiten war nur noch das angeschlossene Hinterrad am Fahrradständer. Dafür fehlte an einem weiteren abgestellten Fahrrad das Hinterrad. Der Diebstahlsschaden beläuft sich insgesamt auf rund 1200 Euro.

Unfall mit 2000 Euro Schaden Großenhain. Am Mittwoch kam es auf der Ecke Thomas-Mann-Straße/Albertstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Ford war auf der Thomas-Mann-Straße unterwegs und wollte in die Albertstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem herannahenden Lkw zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.