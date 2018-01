Aus dem Gerichtssaal Rentnerin jagt Tablet-Dieb Ein 41-jähriger Asylbewerber erhielt einen Strafbefehl. Er soll eine Frau bestohlen haben. Dagegen ging er in Einspruch.

Döbeln. Als die 55-jährige Rentnerin am 8. Juli 2017 im Edeka-Markt in Döbeln ihre gekauften Waren in die Tasche und in einen Trolley packte, kam ihr ein Asylbewerber zu Hilfe. Der 41-jährige Staatenlose aus Libyen begleitete die Frau nach Hause in die Albertstraße in Döbeln. Dort trug er ihr den Trolley mit den Waren in ihre Wohnung. Erst als der Mann gegangen war, stellte die Rentnerin fest, dass ihr Tablet-PC fehlte. Sie verfolgte den Dieb und rief die Polizei.

Weil sie eine konkrete Beschreibung des Mannes abgeben konnte, fuhren die Beamten mit der Geschädigten ins Asylbewerberheim in die Friedrichstraße. Dort stellten sie den Dieb. Der Mann erhielt einen Strafbefehl. Er sollte eine Geldbuße in Höhe von 1 200 Euro zahlen. Dagegen ging er in Einspruch. Jetzt stand er vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde ihm Diebstahl.

Die Tat leugnet der Beschuldigte. „Die Anklage ist nicht richtig“, sagt er. „Ich kenne die Frau nicht. Ich habe keiner Frau geholfen. Ich habe die Tat nicht begangen.“ Vor Gericht ist er nicht unbekannt. Erst im Juli 2017 wurde er vom Amtsgericht Chemnitz wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verurteilt.

Überführt wurde der Angeklagte, weil die Geschädigte den Polizeibeamten den mutmaßlichen Dieb anhand seines Aussehens und seiner Kleidung sehr genau beschreiben konnte. In seinem Zimmer im Asylbewerberheim fanden die Beamten dann auch das türkisfarbene T-Shirt und den schwarzen Stoffbeutel. Das Shirt soll er bei der Tat getragen haben. Auch den Beutel hatte er dabei. Außerdem trug er zur Tatzeit einen hellen Hut. Der lag in einem Abfalleimer neben seinem Zimmer. Das Tablet im Wert von 100 Euro fanden die Polizisten nicht. Vermutlich hatte er es schon weitergegeben.

Die Geschädigte schildert in der Zeugenbefragung, dass das Tablet, als sie zum Einkaufen ging, auf dem Tisch in ihrem Wohnzimmer stand. „Es war angeschaltet“, sagt sie. „Ich wollte aus dem Internet ein Spiel runterladen.“ Als sie mit dem Beschuldigten zurückkam, bestand der Angeklagte darauf, ihr den Trolley in die Wohnung zu tragen. Sie lehnte das mehrfach ab. Er ergriff den Einkaufswagen und stieg die Treppe hoch. Auch in die Wohnung ging er, trotz ihrer Ablehnung, mit. Dort stand die Tür zum Wohnzimmer auf. „Ich war kurz abgelenkt“, sagt die Geschädigte. „Als er gegangen war, bemerkte ich, dass das Tablet fehlte.“ Sie ging dem Dieb hinterher. An der Ampelkreuzung Bahnhofstraße/Burgstraße sah sie ihn. Sie rief, er solle ihr das Tablet zurückgeben. Doch er reagierte nicht. Sie verfolgte ihn bis zum Wettinplatz. Dort war er plötzlich verschwunden. Das Opfer rief die Polizei.

Richter Janko Ehrlich verurteilt den Angeklagten wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 1 300 Euro. „Sie hatten von Anfang an die Absicht, in ihre Wohnung zu gelangen und sie zu bestehlen“, sagt er in der Urteilsbegründung. „Aber sie haben nicht mit einer so toughen Frau gerechnet.“ Als Mehrwert für das Tablet werden von ihm 100 Euro eingezogen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

