Rentnerin fällt Betrügern zum Opfer

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs Sohland. Nach einem Zeugenhinweis hat eine Streife am Mittwochnachmittag einen Mann in seiner Wohnung am Zöllnerweg in Sohland an der Spree aufgesucht.Es stand der Verdacht im Raum, dass der 48-Jährige betrunken mit einem BMW gefahren war. Der Motor des Wagens war noch warm. Der Beschuldigte besaß keine Fahrerlaubnis und das Auto war weder zugelassen, noch versichert. Im Gespräch mit dem Mann bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Ein Richter ordnete eine Blutentnahme an. Das Ergebnis der Laboruntersuchung ist noch offen.

Betrunken randaliert Bautzen. Anwohner der Straße Am Stadtwall in Bautzen riefen am Mittwochabend die Polizei. Ein betrunkener 39-jähriger Mann hatte an einem parkenden Auto mit einer Flasche eine Scheibe eingeschlagen. Dabei verletzte er sich an den Händen und hinterließ auf mehreren Fahrzeugen blutige Handabdrücke. Eine Streife stellte den Asylsuchenden wenig später auf dem Weg zu seiner Unterkunft fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Zudem verriet ein Test den Konsum von Drogen.

Ohne Freisprecheinrichtung telefoniert Pulsnitz. Polizisten haben am Mittwochvormittag zwei Autofahrer auf der A 4 bei Pulsnitz und Burkau gestoppt, die ohne Freisprecheinrichtung mit dem Handy telefoniert haben. Die beiden erwarten nun entsprechende Anzeigen. Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog sieht dafür ein Bußgeld von 60 Euro sowie einen Punkt in Flensburg vor.

Bei Unfall verletzt Pulsnitz. Am Mittwochnachmittag stießen in Pulsnitz auf der Robert-Koch-Straße ein Kleintransporter und ein Moped zusammen. Der 36-jährige Transporterfahrer wollte nach links in die Rietschelstraße einbiegen. Das hatte der 19-Jährige Fahrer des Kleinkraftrades vermutlich übersehen. Er setzte zum Überholen an. Bei der Kollision stürzte der Mopedfahrer und verletzte sich.

Zeugen gesucht Schwepnitz. Die Polizei sucht Zeugen eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am frühen Sonnabendmorgen auf der B 97 ereignet hat. Ein weißer Honda Civic war aus bisher unbekannter Ursache gegen 3:50 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Schmorkau und Schwepnitz von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 35-jährige Fahrerin erlitt dabei schwerste Verletzungen und war in ihrem Auto eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Spezialklinik. Die Unfallermittler suchen Zeugen, die Angaben zur Fahrweise der Frau machen können oder die Kollision gesehen haben. Auch ein ganz spezieller Zeuge wird gebeten, sich zu melden: der Fahrer eines Audi Q 7, welcher an der Unfallstelle als Ersthelfer noch mit der verletzten Fahrerin gesprochen haben soll. Hinweise: 03591 3670

Werkzeug gestohlen Laußnitz. Diebe sind in der Nacht zu Mittwoch auf ein Betriebsgelände an der Großenhainer Straße in Laußnitz eingedrungen. Sie brachen einen Container auf und entwendeten daraus eine Kettensäge, eine Werkzeugkiste und die Fernbedienung für einen Portalkran im Gesamtwert von etwa 4 000 Euro.