Verfolgung auf der Autobahn Hermsdorf. Am Mittwoch konnte die Polizei einen in der Nacht in Potsdam gestohlenen Mazda 6 stellen und den 52-jährigen Fahrer vorläufig festnehmen. Am Morgen teilte die Polizei Brandenburg der Polizeidirektion Dresden mit, dass ein gestohlener Mazda auf der Autobahn 13 in Richtung Dresden fährt. Einsatzkräfte des Autobahnpolizeireviers postierten sich an den entsprechenden Weiterfahrtsmöglichkeiten auf der BAB 4. Gegen 7.35 Uhr passierte der gemeldete Wagen eine Streife auf der BAB 4 kurz nach dem Dreieck Dresden-Nord. Die Beamten nahmen die Verfolgung in Richtung Görlitz auf. Auf der Autobahn war es jedoch vor der Anschlussstelle Hermsdorf zum Stau gekommen. Der Mazda versuchte noch, über den Standstreifen und durch die Rettungsgasse zu flüchten. Dabei hatte er einen Renault Twingo touchiert und einen Sachschaden von rund 500 Euro verursacht. Zwischen den stehenden Fahrzeugen kam der Mazda letztlich nicht mehr weiter. Polizisten nahmen den Fahrer schließlich fest. Bei ihm handelt es sich um einen polnischen Staatsangehörigen. Er konnte keinen Führerschein vorweisen.

Rentnerin bestohlen Wilthen. Am Dienstagmorgen wurde die Polizei über einen Diebstahl in Wilthen informiert. Unbekannte verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 88-Jährigen in der Straße der Einheit. Dort entwendeten die Täter offenbar eine Blechkassette. Darin befanden sich ein dreistelliger Geldbetrag, zwei Sparbücher sowie eine Geldkarte. Bei der späteren Überprüfung des Bankkontos stellte die Seniorin mehrere unbefugte Abbuchungen fest. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

BMW und Mercedes stoßen zusammen Putzkau. Zu einem Unfall ist es am Dienstagnachmittag in Putzkau gekommen. Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem BMW die Neustädter Straße. An der Kreuzung zur B98 bog der Mann nach links ab und stieß frontal mit einer entgegenkommenden Mercedes zusammen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt etwa 30000 Euro.

Skoda beschädigt Kamenz. In der Nacht zu Montag wurde in Kamenz ein Auto beschädigt. Eine 31-Jährige parkte ihren Skoda an einem Garagenkomplex am Kuhweg. Als die Frau am Folgetag zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie Beschädigungen am Tankdeckel, dem Scheibenwischer und der Antenne des Wagens fest. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Quad entwendet Sohland. Ein Quad wurde in der Nacht zu Mittwoch in Wehrsdorf entwendet. Die Täter drangen in eine Garage am Geißlerweg ein und stahlen die dort ohne Kennzeichen abgestellte Maschine der Marke Shineray. Zuvor hatten sie das davorstehende Auto aus der Garage herausgeschoben und stehengelassen. Das Quad hat einen Wert von etwa 1500 Euro.