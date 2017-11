Rentner von Straßenbahn in Görlitz schwer verletzt Der 78-Jährige wurde am späten Freitagnachmittag an der Lutherstraße von der Bahn angefahren.

Görlitz. Am Freitag um kurz vor 18 Uhr wurde ein 78-jähriger Fußgänger beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Görlitz verletzt. Der Mann nutzte einen Überweg mit einer Signalanlage an der Kreuzung Lutherstraße/Biesnitzer Straße.

Eine aus Richtung Promenadenstraße kommende Straßenbahn kollidierte aus bisher ungeklärten Umständen mit dem Fußgänger und verletzte diesen schwer. Die Person wurde in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

