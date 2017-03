Gerichtsbericht Rentner verzockt sich Ein Bannewitzer legte Geld falsch an. Um seinen Verlust wett zu machen, betrog er andere. Unabsichtlich?

Für den Geschädigten schien es ein gutes Geschäft zu sein. Mit einer Summe von 40 000 Euro wollte er sich anteilig an einem Grundstücksankauf beteiligen. Die 6 000 Quadratmeter große Liegenschaft in Bannewitz sollte 80 000 Euro kosten, später aber ein Vielfaches wert sein, da sie zu Bauland umgewidmet werden sollte.

Das augenscheinlich sehr gute Investment war dem österreichischen Anlageberater von einem ehemaligen Arbeitskollegen, einem 77-jährigen Deutschen aus Bannewitz, vorgeschlagen worden. Dieser wollte selbst 20 000 Euro zum Kauf beitragen. Den Rest der Summe sollte ein weiterer Anleger aufbringen. Als der dann angeblich absprang, wendete sich der Bannewitzer erneut an den Geschädigten, mit der Bitte, doch auch die restlichen 20 000 Euro zu investieren. Das tat der Anlageberater auch. Immerhin hatte ihm sein Ex-Kollege fünffachen Gewinn versprochen. Doch der Handel kam nie zustande. Sein Geld, insgesamt 60 000 Euro, erhielt der Geschädigte nicht zurück.

Wegen Betrugs musste sich nun der Rentner aus Bannewitz vor dem Amtsgericht in Dippoldiswalde verantworten. Dort äußerte sich zunächst nur seine Anwältin zu den Vorwürfen. Sie erklärte, dass ihr Mandant vor einiger Zeit selbst Opfer eines Anlagebetrugs geworden sei. Seitdem habe er sich in großen finanziellen Nöten befunden. Weiter teilte sie mit, dass der Angeklagte immer versucht hatte, seine Einlagen aus dem windigen Fond zurückzubekommen. Dazu hatte er verschiedene Papiere für die Auslöse seines Geldes beantragen müssen. Diese hätten ihn zusätzlich teilweise horrende Gebühren gekostet.

Die Verteidigerin sagte, dass ihr Mandant deshalb ständig auf der Suche nach Verdienstmöglichkeiten war. Ein Gespräch mit einer ehemaligen Schulkameradin habe dem verzweifelten Mann schließlich eine Lösung aufgezeigt, denn diese Frau besaß das Grundstück, um das es hier geht. Aus gesundheitlichen Gründen wollte es die Frau verkaufen, zumindest zu dem Zeitpunkt, als sie die Unterhaltung mit dem Angeklagten führte. Also hatte er die Dinge in die Hand genommen und Investoren gesucht. Aber die Seniorin überlegte es sich anders.

Kein vorsätzlicher Betrug

Alles Nachfolgende, so räumt die Anwältin ein, habe sich dann so zugetragen, wie in der Anklage geschildert. Nur habe ihr Mandant die 60 000 Euro nicht böswillig einbehalten, um sich davon ein Luxusleben finanzieren zu können, sondern er habe damit erneut versucht, seine Einlagen aus dem unseriösen Fond zurückzukaufen. Bis zum Schluss habe er geglaubt, irgendwann sein Vermögen doch noch wiederzubekommen, erklärte die Verteidigerin. Davon habe er das Geld an seinen ehemaligen Arbeitskollegen zurückzahlen wollen. Natürlich, so sagte sie, sei das nicht richtig gewesen. Trotzdem sah sie den Tatbestand des vorsätzlichen Betrugs hier nicht erfüllt.

Dem folgte auch das Gericht. Es verurteilte den Rentner nicht wegen Betruges, sondern wegen Untreue zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten, die aber zur Bewährung ausgesetzt werden konnte. Zudem soll der alte Herr, der mittlerweile privat insolvent ist, eine symbolische Schadenswiedergutmachung leisten. Innerhalb der zweijährigen Bewährungszeit muss er monatlich 50 Euro an den Geschädigten überweisen.

Unklar blieb, wie hoch die Summe war, die der Angeklagte ursprünglich in den Fond investiert hatte und warum der gebildete Mann überhaupt auf das unseriöse Angebot hereingefallen war. Klar ist aber, dass er sich zum Tatzeitpunkt gesundheitlich nicht beeinträchtigt war. Eine beginnende Demenz oder anderweitige psychische Störungen konnten ausgeschlossen werden, hatte ein Gutachter im Zuge des Prozesses festgestellt.

