Rentner übersehen Ampel und Radler

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsfehler Markersdorf/Friedersdorf. Ein 43-jähriger Fahrer ist am Freitagabend mit seinem VW Sharan auf einem Plattenweg zwischen Friedersdorf und Markersdorf in Richtung Ortsstraße unterwegs gewesen. Er wollte diese in Richtung Herrnhuter Straße überqueren. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 63-jährigen Mercedes-Fahrers. Der befuhr die Ortsstraße aus Richtung S111 kommend und wollte ebenfalls nach rechts in die Herrnhuter Straße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Bei dem Unfallverursacher stellte die Polizei eine Atemalkoholkonzentration von 0,86 Promille fest. Bei dem Unfall verletzten sich der Mercedes-Fahrer leicht, seine Beifahrerin schwer. Der Sachschaden beträgt etwa 20000 Euro. Der VW-Fahrer muss sich nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der Verkehrsunfalldienst der Verkehrspolizeiinspektion Görlitz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (SZ)

Unbekannte stehlen Auto Görlitz. Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter mit dem Originalschlüssel einen VW Polo mit dem Kennzeichen GR-HS 225 in Görlitz entwendet, der vor dem Grundstück auf der Südoststraße abgestellt war. Der 53-jährige Geschädigte hatte den Schlüsselbund mit Autoschlüssel an der Garagentür hängen gelassen und vergessen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2000 Euro. Nach dem Fahrzeug wird nun international gefahndet. Die Soko Kfz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Einbruch in mehrere Garagen Ebersbach. Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in sieben Garagen auf der Löbauer Straße in Ebersbach eingebrochen. Den ersten Feststellungen nach kam nichts weg. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Rentner missachtet rote Ampel Zittau. Ein 77-Jähriger hat am Freitagmittag mit seinem Opel eine rote Ampel an der Dresdner Straße in Zittau missachtet und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. In der Folge kollidierte er mit dem auf der Rathenaustraße fahrenden 81-jährigen Fahrer eines Fords. Dessen Beifahrerin verletzte sich bei dem Unfall. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro.

Unfall gebaut nach verbotenem Parken Weißwasser. Ein 70-Jähriger hat am Freitagmittag mit seinem Citroen verbotswidrig auf dem Gehweg vor der Löwen-Apotheke in Weißwasser gestanden. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr beachtete er nicht den von hinten herannahenden Suzuki der 53-jährigen Geschädigten. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Betrunken auf dem Moped Weißkeißel/Sagar. Die Polizei hat in der Nacht von Freitag zum Sonnabend den 30-jährigen Fahrer eines Mopeds kontrolliert und Alkoholgeruch in der Atemluft bei ihm wahrgenommen. Ein Test ergab 1,90 Promille. Eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines folgten. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rentner übersieht Radler Oybin/Lückendorf. Ein 87-jähriger Skoda-Fahrer ist am Sonnabendmittag die Kammstraße bergauf von Oybin nach Lückendorf gefahren und übersah aus bisher ungeklärter Ursache einen in gleicher Fahrtrichtung fahrenden 51-jährigen Radfahrer. Er fuhr hinten auf diesen auf. Dabei kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro.

Auffahrunfall wegen Übermüdung Görlitz.In den frühen Sonntagmorgenstunden ist ein 21-jähriger Fahrer eines Transporters Sprinter auf der A4 von Dresden in Richtung Görlitz unterwegs gewesen, als er kurz vor dem Grenzübergang nach Polen wegen Übermüdung auf den vorausfahrenden Alfa Romeo einer 35-jährigen Frau auffuhr. Die Fahrerin verletzte sich und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 10000 Euro.

Unbekannte stehlen Motorroller Königshufen. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag zum Sonnabend das gesichert abgestellte schwarzen Motorroller der Marke Explorer B92, mit orangefarbenen Streifen und dem Versicherungskennzeichen 282 CNP von der Straße Am Wiesengrund in Königshufen entwendet. Das stellte die 44-jährige Geschädigte vor dem Haus ab. Der Schaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Mopeddiebe entwenden S51 Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag zum Sonnabend ein hellgrünes Moped S51 mit dem Versicherungskennzeichen 693 SAC gestohlen. Das Fahrzeug stellte der 17-jährige Geschädigte mit eingerastetem Lenkerschloss ab. Zusätzlich sicherte er das Moped mittels Seilschloss durch das Hinterrad. Der Schaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Zwei Fahrräder gestohlen Olbersdorf. Unbekannte Diebe haben in der Nacht von Freitag zum Sonnabend zwei in sich mit einem Schloss gesicherte Trekkingräder eines 57-jährigen Mannes und dessen Frau auf der Südstraße in Olbersdorf entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1200 Euro. Zusammen mit den Rahmennummern wird nun nach den Fahrrädern gefahndet.

Erst Unfall gebaut, dann geflüchtet Boxberg/Weißwasser. Der Fahrer eines weißen Transporters hat auf der B156 von Boxberg in Richtung Weißwasser drei Fahrezeuge überholt und dabei einen Unfall gebaut. Dem voraus ging, dass eine 66-jährige Frau am Sonnabendmittag mit ihrem VW Golf am Abzweig Nochten nach links abbiegen wollte. Hinter ihr warteten verkehrsbedingt zwei weitere Fahrzeuge. Ein dritter nachfolgender weißer Transporter der Marke Fiat Ducato scherte unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich aus und überholte die drei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Beim Wiedereinordnen kollidierte der Transporter mit dem Golf. Es entstand dabei Sachschaden von circa 4000 Euro. Personen verletzten sich nicht. Der Fahrer des Transporters verließ anschließend den Unfallort, ohne zuvor seine Personalien bekannt zu geben.