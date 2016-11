Rentner schwer verletzt

Raubüberfall in Schmorkau Schmorkau. Raubüberfall in der Nacht zum Mittwoch in Schmorkau in der Nähe von Kamenz: Laut Polizei drangen Unbekannte in eine Wohnung an der Dresdener Straße ein und schlugen auf die vier Bewohner ein. Die Polizei erfuhr davon gegen 3 Uhr über die Rettungsleitstelle. Sanitäter versorgten zu dem Zeitpunkt die betroffenen Männer im Alter von 44, 54 und 57 Jahren. Die Mieter gaben an, dass sie von etwa drei bis vier ihnen nicht bekannten Männern in der Wohnung angegriffen wurden. Diese sollen russisch gesprochen haben. Nähere Hintergründe sind derzeit nicht bekannt. Aus der Wohnung stahlen die Täter die Fahrzeugschlüssel zu einem vor dem Haus parkenden Mercedes. Mit dem blauen Transporter mit dem bulgarischen Kennzeichen BC 5850 AK fuhren sie wenig später weg. Mit dem Mercedes verschwanden auch die Zulassungsdokumente des Wagens sowie die Geldbörse des 57-jährigen Eigentümers.

Auffahrunfall im Feierabendverkehr Ottendorf/Pulsnitz. Am Dienstagabend war von Reisenden und Berufspendlern auf der A einmal mehr viel Geduld gefordert. Ein Stau brachte ihren Zeitplan durcheinander. Auslöser war ein brennender Reifen und ein Auffahrunfall. Gegen 17:45 Uhr stoppte zwischen Ottendorf und Pulsnitz ein Kleintransporter. Offenbar aufgrund eines technischen Defekts hatte der hintere linke Reifen des Autotransporters während der Fahrt Feuer gefangen. Die freiwilligen Wehren von Seifersdorf und Wachau waren mit vier Löschfahrzeugen im Einsatz und verhinderten ein Übergreifen der Flammen. Aufgrund des Einsatzes bildete sich ein Kilometer langer Rückstau, in dem wenig später ein Auffahrunfall passierte. Ein Chrysler prallte auf das Heck eines vor ihm stehenden Fords. Der Wagen wiederum prallte auf einen Audi. Schaden an den drei Autos: etwa 10000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn wurde in Richtung Görlitz zeitweise voll gesperrt.

Jugendliche verletzt Crostwitz. Die Polizei sucht Zeuges eines Unfalls, bei dem am 28. Oktober eine Jugendliche angefahren wurde. Die 14-Jährige war gegen 20.15 Uhr auf der Straße zwischen Crostwitz und Prautitz unterwegs, als sie von einem Kleintransporter überholt wurde. Der Außenspiegel des Fahrzeugs berührte das Mädchen am Arm. Der Fahrer stoppte und unterhielt sich kurz mit der Jugendlichen, fuhr dann aber weiter. Die Schülerin musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht. Zeugen, die Angaben zu dem Kleintransporter beziehungsweise dem Fahrer machen können, sollten sich an die Polizei wenden. Zeugenhinweise: Telefon 03578 3520

Ford gestohlen Bautzen. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in Bautzen einen Ford Mondeo gestohlen. Der zwei Jahre alte, weiße Firmenwagen hatte getönte Heckscheiben und war auf das Kennzeichen W-QC 1615 zugelassen. Das Auto stand an der Paulistraße. Im Inneren befanden sich neben Geschäftsunterlagen auch persönliche Dokumente sowie Ausweise und die Zulassungsbescheinigung des Pkw. Der Eigentümer bezifferte den Zeitwert des Mondeo mit rund 35000 Euro.

Ladendieb mit Haftbefehl gesucht Kamenz. Zwei mutmaßliche Ladendiebe sind am Dienstagnachmittag in einem Geschäft am Kamenzer Siedlungsweg erwischt worden. Ein Zeuge hatte die beiden Männer, 26 und 27 Jahre alt, bei ihrer Tat beobachtet und sie bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Beide hatten offenbar die Absicht, Waren im Wert von knapp 30 Euro zu entwenden. Bei der Klärung der Identität des Georgiers und des Kasachen fiel den Beamten auf, dass gegen den 27-Jährigen bereits zwei Haftbefehle vorlagen. Somit endete für ihn der Tag in einer Justizvollzugsanstalt.

Kompletträder entwendet Steinigtwolmsdorf. In der Zeit zwischen Sonnabendnachmittag und Dienstagvormittag haben Unbekannte in Steinigtwolmsdorf die Räder und Scheinwerfer eines Audi abmontiert. Der Wagen befand sich an der Zittauer Straße. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 2300 Euro, den Sachschaden auf rund 600 Euro.

Reifen geplatzt Burkau. Am Dienstagmorgen ist auf der A4 unweit des Burkauer Berges an einem Sattelzug ein Reifen geplatzt. Der 33-jährige Fernfahrer stoppte das Gespann auf dem Standstreifen. Noch bevor er die verstreut liegenden Teile der defekten Karkasse zur Seite räumen konnte, fuhr ein Opel darüber. Dabei entstand an dem Auto Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der 32-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Diebstahl aus Betrieb Bautzen. Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in Bautzen in einen Betrieb eingedrungen. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten des Büros an der Kornstraße und entwendeten einen Laptop sowie Wechselgelder. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 1300 Euro. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.