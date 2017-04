Rentner rammt Ampelmast

Einbrecher nehmen Auto mit Moritzburg. Unbekannte hebelten an der Schlossallee in Moritzburg ein Fenster zum Restaurantbereich eines Hotels auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume und stahlen diverse Getränke sowie Leergut. Zudem fanden sie den Schlüssel zu einem Hyundai Atos und entwendeten im Anschluss auch den Wagen, der auf dem Parkplatz stand. Der Zeitwert des zwölf Jahre alten Auto wurde auf rund 3000 Euro beziffert. Zum Wert des weiteren Diebesgutes sowie zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wird außerdem geprüft, ob auch ein versuchter Einbruch in ein Nachbarhaus von denselben Tätern verübt wurde.

Gegen Leitplanke geprallt - Zeugen gesucht Nossen. Ein weißer Mercedes der C-Klasse war am Sonntagmorgen auf der A 4 in Richtung Eisenach unterwegs. In Höhe des Autobahndreiecks Nossen geriet ein dunkler VW Touran in die Fahrspur des Mercedes. Dieser musste daraufhin nach links ausweichen und prallte gegen die Leitplanke. Der VW mit Meißner Kennzeichen (MEI-) setzte seine Fahrt anschließend fort. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen und insbesondere den Fahrer des VW, bei dem es sich um einen älteren Mann handeln soll. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Betrunken auf dem Rad erwischt Zeithain. Eine 54-jährige Radfahrerin war am Samstagmittag auf der Abendrothstraße in Zeithain unterwegs und nahm an der Kreuzung Hauptstraße einem just in dem Moment aus Richtung Gohlis kommenden Streifenwagen die Vorfahrt. Die Beamten stoppten die Frau, um sie auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Dabei fiel den Polizisten auf, dass die 54-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von zwei Promille. Gegen die Radlerin wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.