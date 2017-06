Rentner prallt gegen Baum Ein 76-Jähriger kam bei Pirna von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Er musste verletzt ins Krankenhaus gebrachte werden.

Ein 76-Jähriger kam am Montagnachmittag von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. © Marko Förster

Pirna/Dohma/ Bahretal. Ein 76-jähriger Mann ist am Montagnachmittag in der Nähe von Pirna mit seinem Auto verunglückt. Der Skodafahrer war mit einem dunkelblauen Wagen gegen 14 Uhr von Friedrichswalde-Ottendorf in Richtung Pirna auf der Bahretalstraße, die Kreisstraße 8757, unterwegs. Kurz vor dem Abzweig nach Dohma kam der Senior plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Seine Fahrt endete an einem Baum. Ein vorbeifahrender Lkw-Fahrer, der zu dem Unfall hinzu kam, zog den Verletzten aus dem Wagen und alarmierte Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Rettungskräfte brachten den 76-jährigen Mann ins Klinikum Pirna. Wieso der Unfall geschah, ist noch unklar. Möglicherweise war der Rentner während der Fahrt kurz eingenickt und hatte deshalb den Unfall verursacht. Die Kameraden der Feuerwehr Nentmannsdorf klemmten nach dem Unfall die Batterie des Unfallautos ab und sperrten zeitweise die Straße. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Der beschädigte Skoda wurde abgeschleppt. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei gestern Nachmittag noch keine Angaben machen. (mf)

