Rentner narrt Telefonbetrüger Unbekannte Anrufer versprechen einem Riesaer 75 000 Euro. Doch damit sind sie an den Falschen geraten.

Telefonbetrüger versprechen meist große Geldgewinne gegen vermeintlich geringe Gebühren. Am Ende zahlen in der Regel nur die arglosen Opfer solcher Aktionen. Bei einem Rentner aus Riesa bissen die Betrüger aber auf Granit. © Symbolfoto/dpa

Manche Angebote klingen einfach schon zu schön, um wahr zu sein. So wie die Geschichte, die der Anrufer mit der Hamburger Vorwahl einem Riesaer Rentner auftischen wollte. „Am 30. Mai bekam ich einen Anruf“, erzählt der 74-Jährige, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Der Mann am anderen Ende der Leitung habe ihm erklärt, dass er gewonnen habe: 75 000 Euro, steuerfrei. „Mir wurde mitgeteilt, dass das Geld am nächsten Tag durch eine Geldtransportfirma bei uns zu Hause angeliefert wird.“ Spätestens an diesem Punkt wird der 74-Jährige hellhörig. „Ich habe dann auch gesagt, dass das schon ungewöhnlich sei. Immerhin kann man das Geld ja auch einfach überweisen.“ Gleichzeitig ist der Riesaer neugierig. „Ich wollte versuchen, Kenntnisse zu erhalten, wer da angerufen hat.“ Also beschließt er, vorerst mitzuspielen. „Ich teilte deshalb erst einmal mit, dass wir ab 1. Juni besser zu erreichen sind.“

Mit den nächsten beiden Telefonaten, nur einen Tag später, bestätigt sich der Verdacht des Seniors. Nachdem die angebliche Geldtransportfirma bei ihm angerufen hat – diesmal eine Berliner Nummer – und sich von ihm den Liefertermin bestätigen lässt, meldet sich eine halbe Stunde später erneut die „Geldauszahlzentrale“. „Man teilte mir mit, dass der Gewinn am 1. Juni nachmittags geliefert werden würde. Den Kostenaufwand für diese Anlieferung sollen wir selbst tragen.“ Insgesamt 600 Euro möchte der Anrufer haben – in Amazon-Gutscheinen zu je 100 Euro. Angeblich, weil die Transportfirma kein Geld annehmen dürfe.

Spätestens an diesem Punkt sollten bei jedem Bürger die Alarmglocken schrillen, sagt Marko Laske von der Polizeidirektion Dresden. „Ein Gewinn ist nicht mit Kosten verbunden.“ Mit Maschen wie der aktuellen aus Riesa haben die Polizeireviere bundesweit fortlaufend zu tun. Man könne von Wellenbewegungen sprechen, erklärt Laske. Meist versuchen es die Täter über einen kurzen Zeitraum bei möglichst vielen potenziellen Opfern. „Wir reagieren dann für gewöhnlich so, dass wir die Masche publik machen“, so der Sprecher. Dann wird es in der Regel wieder still, die Täter warten, bis sprichwörtlich Gras über die Sache gewachsen ist. Auch dass sich Täter in Gutscheinen bezahlen lassen, ist nicht ungewöhnlich, sagt Marko Laske. Zwar gebe es auch Fälle, in denen die Täter jemanden vorbeischicken, um das Geld abzuholen, oder sich das Geld auf ein Konto im Ausland überweisen lassen. Entscheidend sei aber am Ende nur, dass sie Geld bekommen. Und da seien Amazon-Gutscheine genauso gut wie Bares.

So durchschaubar diese Betrugsmasche auch sein mag, so schwer ist es aus Sicht der Polizei, die Täter dingfest zu machen. Den Besitzer eines Prepaid-Handys herauszubekommen, sei nicht einfach. „In der Regel führen die Nummern ins Ausland, sehr oft in die Türkei.“ Das erschwere die Ermittlungen.

Auch im aktuellen Fall aus Riesa sitzen die Anrufer wohl kaum in Berlin und Hamburg, wie die Nummern auf dem Telefondisplay vermuten lassen. „Ich habe versucht, zurückzurufen“, berichtet der Rentner. „Daraufhin hieß es, die Nummern seien nicht vergeben.“ Lediglich bei der „Transportfirma“ geht einmal jemand ans Telefon. Aber als der andere nicht gewusst habe, wer dran ist, sei sofort aufgelegt worden. Nachdem er die Betrüger zwei Tage lang hingehalten hat, lässt der 76-Jährige die Aktion endgültig platzen. „Sie riefen an, um sich die Seriennummern der Gutscheine durchgeben zu lassen. Aber ich teilte ihnen mit, dass ich den Transport bargeldlos bezahle.“ Er habe einen Scheck vorbereitet, sagt er dem Mann aus der angeblichen Geldauszahlzentrale. Als der weiterhin auf Gutschein-Zahlung besteht, äußert der Riesaer schließlich seinen Verdacht, dass man ihn betrügen wolle. Die Betrüger geben daraufhin entnervt auf. Sechsmal hatten sie da bereits mit ihm telefoniert, an drei verschiedenen Tagen und mit drei unterschiedlichen Nummern. Ein Aufwand, der sich zumindest in diesem Fall nicht gelohnt hat – weil sie auf den Falschen getroffen waren.

zur Startseite