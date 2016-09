Rentner muss ins Gefängnis Ein 77-jähriger Deutscher ging mit einem Anliegen zum Polizeirevier in Altenberg und endete im Gefängnis.

© dpa

Altenberg. Am Montag stellte sich ein 77-jähriger Deutscher, der in Tschechien lebt, beim Bundespolizeirevier in Altenberg vor, um sich einen Stempel auf seine „Lebensbescheinigung“ geben zu lassen. Eigentlich erledigt dies die Deutsche Botschaft. Das weckte bei den Beamten einen Verdacht. Sie überprüften den Rentner fahndungsmäßig und fanden einen Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der Mann konnte die Strafe von 680 Euro nicht bezahlen und verbüßt nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen im Gefängnis Dresden. (szo)

