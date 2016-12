Rentner mit E-Bike fährt auf Auto

E-Biker verletzt sich schwer Großharthau. Am 24. Dezember ereignete sich auf der Dresdener Straße in Großharthau ein Unfall. Der Fahrer eines E-Bikes war gegen 11.25 Uhr mit seinem Rad in Richtung Dresden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf gerader Strecke auf einen am Fahrbahnrand stehenden Transporter auf. Dabei prallte er gegen das Heck des Volkswagens und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den 74-Jährigen in eine Spezialklinik.

Zwei Schwerverletzte nach Unfall Sohland. Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntag in Sohland gekommen. Der 26-jährige Fahrer eines VW Golf übersah gegen 11.30 Uhr aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache beim Linksabbiegen einen entgegen kommenden VW Polo. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem der Golf-Fahrer und die 27-jährige Polo-Fahrerin schwer verletzt wurden. Umherfliegende Splitterteile beschädigten zudem einen im Kreuzungsbereich wartenden Skoda. Insgesamt wurde der Schaden an allen drei Fahrzeugen auf etwa 15000 Euro geschätzt.

Mehrere Keller aufgebrochen Bautzen. Unbekannte brachen in der Zeit vom 21. zum 25. Dezember in einem Mehrfamilienhaus an der Hanns-Eisler Straße in Bautzen vier Keller auf und stahlen daraus unter anderem ein Keyboard im Wert von etwas 300 Euro. Der Sachschaden wurde auf etwa 50 Euro geschätzt.

Auto fängt Feuer Kamenz. Ein erst drei Monate alter Peugeot fing am Sonntagvormittag während der Fahrt auf der Oststraße in Kamenz Feuer. Der 52-jährige Fahrer hörte ein Zischen und dann loderten die Flammen im Heck des Autos. Durch Passanten und eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife konnte der Brand schnell gelöscht werden. Ein 57-jähriger Helfer verletzte sich dabei leicht an der Hand. Der Schaden am Fahrzeug kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Elektrische Geräte aus Wohnhaus gestohlen Schirgiswalde-Kirschau. Diebe drangen in der Zeit vom 23. zum 24. Dezember in ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße im Kirschauer Ortsteil Rodewitz ein. Aus diesem entwendeten sie elektrische Geräte, darunter auch Werkzeuge. Der Wert der Gegenstände wird mit etwa 2500 Euro angegeben.

Laster rutscht gegen eine Mauer Pulsnitz. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Dresdener Straße in Pulsnitz prallte am Morgen des 24. Dezember gegen 8.10 Uhr ein Laster gegen eine Mauer. Offenbar geriet der Volvo auf eisglattem Boden ins Rutschen. Der 53-jährige Fahrer schaffte es nicht mehr, einen Zusammenstoß mit dem Hindernis zu verhindern. Der Mann blieb unverletzt. Der eingetretene Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Alkoholisierter Radfahrer stößt mit Auto zusammen Bretnig-Hauswalde. Am Vormittag des Heiligabends ereignete sich in Bretnig ein Unfall zwischen einem Volkswagen und einem Radfahrer. Der Radfahrer war gegen 10.10 Uhr auf der Pulsnitzer Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Bischofswerdaer Straße abbiegen. Er missachtete dabei einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten VW. Dieser verhinderte durch Ausweichen zunächst einen Zusammenstoß. Unmittelbar danach bog der Radfahrer jedoch plötzlich nach links ab und stieß dabei gegen den Volkswagen. Dabei verletzte er sich. Rettungskräfte brachten den 60-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 54-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Atemalkoholtest bei dem Radfahrer ergab 1,42 Promille.

Citroen führt auf VW auf Burkau/Uhyst. Eine 47-jährige Citroen Fahrerin befuhr am 23. Dezember gegen 17.50 Uhr die Autobahn in Richtung Görlitz. Zwischen den Anschlussstellen Burkau und Uhyst fuhr sie vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden VW auf. Der 47-jährige VW-Fahrer bremste sein Fahrzeug wegen Stauerscheinungen ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Schrankenanlage beschädigt Bautzen. Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Freitag die Schrankenanlage zum Parkplatz des Technologie- und Gründerzentrums an der Preuschwitzer Straße in Bautzen. Der entstandene Schaden wird mit etwa 1000 Euro beziffert.

Vorfahrt missachtet - zwei Personen verletzt Kubschütz/Weißenberg. Eine 52-jährige Ford Fahrerin befuhr am 22. Dezember gegen 13.25 Uhr die Straße von Purschwitz in Richtung Weißenberg. An der Einmündung nach Weißenberg hatte sie die Absicht, nach links in Richtung Weißenberg aufzufahren. Dabei übersah sie vermutlich die von Weißenberg kommende 58-jährige VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos Fahrzeuge. Während die Ford-Fahrerin leichte Verletzungen von sich trug, wurde die VW-Fahrerin schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos wurden durch Abschleppdienste geborgen. Es entstand ein Schaden von etwa 21000 Euro.

Bekleidung aus einem Laden gestohlen Kamenz. Diebe drangen in der Nacht zum 23. Dezember durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Geschäftes an der Kamenzer Kirchstraße ein und entwendeten Bekleidung im Wert von etwa 100 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte die Spuren.