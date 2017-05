Rentner legte über 20 Kanülen in Ladenregale Der Dresdner ist am Dienstag verurteilt worden. Das Motiv gibt aber immer noch Rätsel auf.

zurück Bild 1 von 3 weiter Dieter N. musste sich am Dienstag vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten. © Christian Juppe Dieter N. musste sich am Dienstag vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten.

Ende letzten Jahres hatte der heute 76-Jährige über 20 Kanülen eines Insulin-Spritzbestecks in der Löbtaupassage an der Kesselsdorfer Straße deponiert.

Auch weil die Kanülen ummantelt waren, wurde niemand verletzt.

Was treibt einen Menschen dazu, beim Einkaufsbummel spitze Kanülen in Ladenregale zu legen? Vier Stunden hat Richter Ralf Schamber am Dienstag versucht herauszufinden, warum Dieter N. im November letzten Jahres ein ganzes Kaufhaus in Angst versetzt hatte. Doch bei dem Rentner hatte sich zuvor schon der Psychiater die Zähne ausgebissen.

Der 75-Jährige war im Herbst 2016 Dauergast in der Löbtau-Passage an der Kesselsdorfer Straße. Beim Modehändler NKD steckte er einen Spritzenaufsatz in die Tasche einer Jeans, beim Sonderpostenmarkt Mäcgeiz legte er eine weitere auf den Warentisch mit den Weihnachtsbackförmchen, beim Drogeriemarkt DM platzierte er mehrere Nadeln neben den Müslipackungen, den Deodorants und den Duschbädern. Innerhalb eines Monats verteilte er mehr als 20 Kanülen in den Geschäften.

„Die Nadeln hatte ich von zu Hause“, sagte Dieter N. am Dienstag vor Gericht. Seine Frau spritzt sich wegen Diabetes Insulin. „Ich sollte die Nadeln entsorgen.“ Doch anstatt sie in den Müll zu werfen, steckte sich der Rentner die Kanülen in die Hosentasche und ging in die Löbtau-Passage. „Ich kann mir das nicht erklären. Ich habe zu Hause viel gegrübelt, aber ich kann nicht sagen, warum ich das getan habe. Es ist für mich nicht nachvollziehbar. Sinnlos, alles Quatsch.“ An die Taten erinnere er sich nur schwach, wie im Nebel. „Ich bin froh, dass niemand verletzt wurde.“ Krankheiten können die Ärzte bei ihm nicht finden – keinen Tumor, keine Demenz. Auch der Psychiater rätselt. Zunächst vermutete er ein Delir, also eine vorübergehende Störung des Gehirnstoffwechsels, die eine Verhaltensänderung erklären könnte. Aber vieles spricht dagegen. „Es ist nicht gelungen, die Lücke zu schließen, welche die Tatmotivation erklären würde“, so der Mediziner.

Auch die Ehefrau zeigte sich vor Gericht hilflos. „Ich kann es nicht verstehen, er auch nicht“, sagte sie. Sie habe ihm vertraut, dass er die benutzten Kanülen wegwirft. Inzwischen mache sie das selbst.

Der Rentner ließ die Polizei fast einen Monat lang im Dunkeln tappen. Zwar observierten die Ermittler die Geschäfte von Montag bis Sonnabend und installierten sogar Kameras. Trotzdem tauchten immer wieder neue Nadeln auf. „Wir waren ein Stück weit frustriert“, schilderte Hauptkommissarin Antje Messer-Müller die Ermittlungen. Schließlich gingen die Beamten an die Öffentlichkeit und baten um Hilfe. Dabei kam heraus, dass N. schon Monate vorher Kanülen verteilt haben muss. Bei Reno sei eine in einem Schuh gefunden worden, auch ein Hausmeister habe sich plötzlich gemeldet, so die Polizistin. Er sagte aus, Nadeln auf einem Grundstück gefunden und sich an einer gestochen zu haben. Beide Fälle wurden aber nie angezeigt.

„Wir hatten zunächst einen Zeitungsausträger im Visier“, sagte Messer-Müller. Später wurden die Polizisten auf N. aufmerksam. Er sei oft in die Läden gekommen. In einem Fall konnte über die Überwachungskamera beobachtet werden, wie er sich auffällig zu einem Regal hinwendete. Genau dort fanden die Ermittler später eine Kanüle. Festgenommen wurde der Dresdner Mitte Dezember, als er in der Nähe der Passage Spritzenaufsätze wegwarf. Aufgrund seiner widersprüchlichen Angaben saß der Mann für drei Wochen in Untersuchungshaft. „Zu Weihnachten und mit 75 Jahren zum ersten Mal in einer JVA: Da denkst du, du bist im falschen Film“, sagte Dieter N.

So recht mag Richter Ralf Schamber es dem Angeklagten nicht abnehmen, dass er keinerlei Motiv hatte. „Hier ging es nicht darum, sich des Hausmülls zu entledigen“, sagte er. „Zu meiner Überzeugung steht fest, dass Sie vor der ersten Tat den Entschluss gefasst haben, die Kappen mit den Insulinnadeln in die Geschäfte zu bringen und dort zu deponieren. Möglicherweise ohne Absicht, aber Sie haben es billigend in Kauf genommen, dass sich Kunden und Verkäufer verletzen können.“

Zumindest sei keine erhebliche Verletzungsgefahr von den neun Millimeter langen Nadeln ausgegangen, da sie ummantelt waren. Außerdem trugen sie keine Krankheitserreger, wie sich herausstellte. „Sie haben aber für Angst und Unsicherheit unter einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung gesorgt.“ Dass N. noch keinerlei Vorstrafen und die Taten eingeräumt hat, wurde ihm zugutegehalten. Urteil: Sechs Monate auf Bewährung wegen versuchter, vorsätzlicher Körperverletzung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

