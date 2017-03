Rentner kracht auf Smart Ein 70-Jähriger übersieht die Bremslichter vor ihm und fährt auf den Kleinwagen auf. Die Smart-Fahrerin wird mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Blechschäden in Höhe von mehr als 13 000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Donnerstagabend. Laut Polizei war ein 70-Jähriger gegen 18.50 Uhr auf der Segouer Straße in Riesa unterwegs. Dabei bemerkte er einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Smart zu spät und fuhr den Wagen auf.

Aus dem Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 2 weiter Geschädigter nach Parkplatzunfall gesucht Großenhain. Eine 82-Jährige war beim Ausparkten auf dem Aldi-Parkplatz an der Dresdner Straße mit ihrem weißen Mazda 5 gegen einen parkenden Pkw gestoßen. Die Dame stellte jedoch erst an ihrer Wohnung einen Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Als sie zurück zum Parkplatz kam, war das beteiligte Fahrzeug verschwunden. Es handelt sich um einen Pkw mit Anhängerkupplung. Nun sucht die Polizei nach dem Geschädigten und bittet Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder weitere Angaben zu dem geschädigten Pkw machen können, sich zu melden. Insbesondere der Nutzer des betroffenen Pkw wird gesucht. Hinweise nehmen Polizeirevier Großenhain oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen. Zusammenstoß beim Abbiegen Riesa. Ein Verkehrsunfall mit rund 7.000 Euro Sachschaden ereignete sich am Donnerstagabend auf der August-Bebel-Straße. Ein 28-Jähriger wollte mit einem VW Polo von der August-Bebel-Straße nach links auf die Dr.-Schneider-Straße abbiegen. Dabei geriet er in die Gegenspur und stieß seitlich mit einem Opel Astra zusammen. Verletzt wurde niemand. Die beiden Wagen waren nicht mehr fahrbereit.

Die 59 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagen wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (SZ)

