Wer wird Sportler des Jahres ? Rentner im Unruhestand Jörg Dathe hat 1959 mit Tischtennis begonnen. Auch heute ist der 72-Jährige noch aktiv.

Jörg Dathe spielt nicht nur Tischtennis, sondern kümmert sich auch mit 72 Jahren immer noch um die Belange der Abteilung beim Döbelner SV. © Dietmar Thomas

Döbeln. Er ist Kult. Nicht nur weil sein Name eng mit dem Tischtennissport der gesamten Region verbunden ist. Sondern auch, weil er riesigen Anteil daran hat, dass sich die Döbelner Sporthalle Burgstraße nach der Wende 1989 zu einem Juwel entwickelte. „Klar bis du teilweise als Ochse oder Idiot beschimpft worden“, sagt Dathe, „aber es geht nur mit einem harten Regime, die Halle in Ordnung zu halten. Und viele klopfen einem heute auf die Schulter.“ Außerdem ist der seit Donnerstag 72-Jährige seit 1964 ehrenamtlich tätig und auch heute noch in den verschiedensten Tischtennismannschaften des Döbelner SV sportlich aktiv. Aus diesem Grund wurde Jörg Dathe bei der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Legenden“ nominiert.

Begonnen mit dem Tischtennissport hat Jörg Dathe 1959 über eine Schulsportgemeinschaft. Als in den Harthaer Hausschuhwerken dann irgendwann ein Vergleichskampf DDR gegen Jugoslawien ausgetragen wurde, war Dathe, der in Sportlerkreisen nur „Max“ genannt wird, mit dem Tischtennis-Virus infiziert. „Der Spitzname stammt aus der Armeezeit, da hab ich immer gesagt: Mag’s werden, wie es will. Und da wurde Max draus“, verrät Dathe. So begann er bei der BSG Fortschritt Hartha nicht nur als Spieler, sondern bereits ab 1964 fungierte er als Übungsleiter und war im Kreisfachverband für den Breitensport verantwortlich. In seiner Armeezeit blieb er aktiv, trainierte beim ASV Vorwärts unter anderem Kindermannschaften und arbeitete seit 1968 – er blieb als zivil angestellte Fahrlehrer bei der NVA – als Sektionsleiter. Weitere Funktionen im Kreis- und Bezirksfachverband folgten. „Tischtennis wurde auch zu DDR-Zeiten gefördert, aber im Breitensportbereich“, erzählt Dathe. „Du hattest in jedem Ferienlager, in jedem FDGB-Heim eine Tischtennisplatte. Dort gab es auch Turniere, die staatlich gefördert wurden.“ Als frustrierend empfand er es nicht, dass Tischtennis nie die Unterstützung wie die damaligen olympischen Sportarten erhielt. „Die Leute haben das mehr aus Freude gespielt, da war nicht so der leistungsmäßige Stress da.“

Nach der Wende änderte sich das. Es gab plötzlich Möglichkeiten, Träume zu leben. Jörg Dathe fand Partner, oder wurde von denen – wenn teilweise auch nicht ganz uneigennützig – gefunden. „Wir haben versucht, auszubauen, was wir hatten. Und wenn jemand anklopfte, der Ideen mitbrachte, wurde der mit offenen Armen empfangen. Über Tischtennis-Großhändler gingen plötzlich Türen auf“, sagt Dathe. Und so entwickelte sich nicht nur eine Sportfreundschaft mit Borussia Düsseldorf, sondern auch die komplette europäische Spitze gastierte teilweise mehrfach in Döbeln. Angefangen von Jan-Ove Waldner über Jörg Rosskopf bis Timo Boll. Und auch der Döbelner SV schaffte als ITTC Sachsen-Döbeln in der 2. Bundesliga an die ostdeutsche Spitze. Im Jahr 2009 brach diese Joint Venture dann zusammen. Was blieb, war Jörg Dathe und der Döbelner SV, dessen Geschicke er als stellvertretender Vorsitzender immer noch in den Händen hält.

So lebt er seinen sportlichen Traum weiter. Als Spieler in der siebten Mannschaft, wo er an Nummer eins steht. Damit ist Dathe in allen anderen Teams spielberechtigt, und wenn irgendjemand ausfällt, hat „Max“ seine Sachen in der Burgstraße. „Man bewegt sich. Es ist eine Sache, wo du an deine Grenzen kommst mit der Schnelligkeit. Aber du hast dein Spiel und dein Material darauf aufgebaut, das die Gegner Probleme bekommen. So kann ich überall mitspielen und im Kreismaßstab auch gewinnen.“ Und daran, dass das noch eine Weile so bleibt, ändern auch seine 72 Jahre nichts.

