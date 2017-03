Rentner im Fokus des Fiskus Jedes Jahr steigt die Steuerlast – für 2016 schlägt sie erstmals bei Rentnern richtig zu Buche.

Rosel Tenner hat seit 20 Jahren ihr Büro in der Naundorfer Straße 12 in Großenhain. Derzeit kommen viele Rentner zu ihr.

Rosel Tenner will nächstes Jahr selbst in Rente gehen. Ob die Beraterin von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe dann Steuern zahlen muss. Sie schmunzelt. Eher nicht. Doch viele Rentner müssen das und sind derzeit verunsichert. Der Grund dafür ist, dass jedes Jahr der prozentual zu versteuernde Anteil der Rente steigt. Und jede Rentenerhöhung wird ohnehin gleich zu hundert Prozent steuerlich geltend. Muss eine Steuererklärung gemacht werden oder nicht? Die SZ sprach mit Rosel Tenner.

Frau Tenner, wer ist in Gefahr, über die Freibeträge zu rutschen?

Am ehesten sind Witwen und Witwer betroffen, als Alleinstehende mit zwei Renten. Aber natürlich rücken jetzt immer mehr Rentner in den Fokus des Fiskus, weil sich das im Unterschied zum Arbeitnehmer gar nicht so einfach erkennen lässt, ob ich nun steuerpflichtig bin oder nicht.

Wann muss eine Steuererklärung abgegeben werden?

Der steuerfreie Grundbetrag liegt 2016 für Alleinstehenden bei 8 652 Euro, bei Verheirateten bei 17 304 Euro. Wie viel Steuern gezahlt werden müssen, richtet sich aber nach dem Eintrittsjahr in die Rente. Wer 2005 und früher in Rente ging, muss 50 Prozent seiner Rente versteuern. Dieser Prozentsatz steigt jedes Jahr und liegt für 2016 schon bei 72 Prozent. Ab 2040 muss dann jeder Rentner seine Rente zu hundert Prozent versteuern. Ältere Rentner-Jahrgänge müssen aber schon heute berücksichtigen, dass jede gezahlte Rentenerhöhung gleich mit hundert Prozent angesetzt wird. Zum Einkommen gehören natürlich auch Mieteinnahmen oder Kapitalerträge. Also ist es für den Laien nicht so leicht auf Anhieb zu sagen, ob man nun über den Freibetrag kommt oder nicht. Rentner können natürlich Krankenkassen- und Pflegekosten, Arzt- und Medikamentenrechnungen, Privathaftpflicht und Kfz-Steuern oder Heimplatzkosten gegenrechnen lassen. Wer 64 Jahre alt ist, bekommt im Jahr zudem einen Altersentlastungsbetrag von maximal 1900 Euro zuerkannt – je nach Geburtsjahr. Für alle, die nach dem 1. Januar 1975 geboren sind, hat der Gesetzgeber allerdings den Altersentlastungsbetrag ganz gestrichen, was vielen gar nicht bewusst ist. Man muss also jeden Einzelfall genau durchschauen, eh man etwas sagt.

Bekommt das Finanzamt mit, ob ich Steuern zahlen müsste?

Ja. Alle Finanzämter bekommen Daten von den Rentenversicherungsträgern zugeschickt. Rentner, die keine Steuererklärung abgegeben haben, obwohl sie dazu verpflichtet wären, werden angeschrieben. Übrigens, Steuerschulden werden auch an Erben weitergegeben.

Wie weit rückwirkend werden Steuern vom Finanzamt nachgefordert?

Vereinzelt wurden schon in den letzten Jahren Betroffene angeschrieben und es gibt auch Einzelfälle, in denen die Betreffenden nachzahlen mussten. Die Steuererklärung kann zehn Jahre rückwirkend nachgefordert werden. Da können auch kleine Beträge schnell zu größeren Summen anwachsen. Deshalb sollte man das schon prüfen lassen, zum Beispiel über einen Lohnsteuerhilfeverein seiner Wahl. Die ganze Regelung ist ja nicht neu, sie gilt wie gesagt seit 2005, nur ab 2016 ist der zu besteuernde Anteil erstmals so hoch, dass es deutlich mehr Rentner betreffen wird.

