Rentner fährt Radler um Das Unfallopfer muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Am Dienstagvormittag ist ein Fahrradfahrer (72) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Fahrer (72) eines Subaru war gegen 9.40 Uhr auf der Luise-Otto-Peters-Straße unterwegs und wollte nach links in die Johannesstraße abbiegen. Dabei erfasste er mit seinem Wagen den Fahrradfahrer, der auf der Johannesstraße fuhr. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Einbruch in Büro Wilsdruff. Unbekannte sind am Dienstag in ein Büro an der Straße Hühndorfer Höhe eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen einen Fernseher im Wert von etwa 400 Euro. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt. Zeugensuche nach Parkplatzrempler Großenhain. Am Dienstag beschädigte zwischen 5.45 und 13 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug auf der Dr.-Eichmeyer-Straße einen in Höhe der Hausnummer 9 geparkten schwarzen Citroen C4 und hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro. Der Verursacher verließ pflichtwidrig den Unfallort. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich zum melden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Großenhain oder unter der Rufnummer 0351 4832233 an die Polizeidirektion Dresden.

