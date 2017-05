Aus dem Gerichtssaal Rentner fackelt seine Wohnung ab Der 89-Jährige feuert einen Ofen, der schon seit Jahren nicht mehr gekehrt und entrußt wurde. Die Schuld schiebt er auf andere.

Völlig ausgebrannt ist die Wohnung eines Rentners in der Kurt-Hein-Straße in Meißen. Es entstand ein Schaden von 73 000 Euro. Der Mieter stand jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung vor Gericht. © Feuerwehr Meißen

Gebeugt und mühsam mit einem Gehstock schiebt sich der Angeklagte in den Gerichtssaal. Der Mann ist 89 Jahre alt und steht das erste Mal in seinem Leben vor Gericht. Er soll ein Brandstifter sein. Am 3. März vorigen Jahres mussten Feuerwehr und Polizei in der Kurt-Hein-Straße in Meißen anrücken. Die Wohnung des Rentners stand lichterloh in Flammen, brannte vollständig aus. Auch Treppen und Flure wurde beschädigt. Insgesamt entstand nach Angaben des Vermieters ein Schaden von knapp 73 000 Euro. Die Brandermittler fanden heraus, dass der Rentner einen Kachelofen befeuert hatte, der seit Jahren nicht mehr gekehrt und entrußt worden war. Vor dem Ofen lagerte der Mann brennbares Material. Eine der beiden Ofentüren ließ er offen, entfernte sich rund 20 Minuten. In dieser Zeit entzündete sich das vor dem Ofen liegende Papier, das Feuer griff auf das Wohnzimmer über.

Der Rentner will nicht wahrhaben, dass er für den Brand verantwortlich ist. „Das Allermeiste in der Anklage ist erfunden“, sagt er. Die Ofentür hätte offen stehen müssen, damit das Feuer Sauerstoff bekommt. Er sei in den Keller gegangen, habe Holz geholt, um nachzulegen. Danach habe er den Müllplatz auf dem Hof aufgeräumt. Als er zurückkam, hätten sich lediglich ein paar Kassenzettel entzündet. Als ihm die Richterin Fotos von der ausgebrannten Wohnung zeigt, behauptet er, die Bilder seien bearbeitet worden. Und überhaupt, die Feuerwehr sei schuld. Erst sei sie viel zu spät gekommen, dann habe sie großen Schaden durch das Löschwasser angerichtet. „Die haben Stühle und Tische aus dem Fenster geworfen. Alles, was ich besaß, ist vernichtet worden“, sagt er. Wahrscheinlich hat sich die Feuerwehr nur Platz schaffen wollen zum Löschen. Denn die Wohnung ist total vermüllt. „Wir mussten über Müllberge steigen“, sagt eine Brandermittlerin. Schnell wurde die Brandursache direkt am Ofen festgestellt. Der Rentner habe versengte Haare gehabt. Auch der rechte Ärmel seiner Jacke sei versengt gewesen. Das kann gar nicht sein, sagt der Rentner. „Ich bin Linkshänder.“

Aus seiner Sicht hat die Feuerwehr den Brand gelegt. Dafür hat er auch eine Erklärung: „Wenn die kommt, muss es sich auch lohnen.“ Und er weiß auch, warum angeblich seine Sachen vernichtet wurden. „Ich sollte in ein Altenheim des Vermieteres ziehen, weil das halb leer steht.“

Es ist wohl eine Mischung aus Altersstarrsinn und Demenz, die den alten Mann zu solchen Äußerungen treibt. Der Angeklagte, der allein in seiner Wohnung lebte, ist offenbar völlig überfordert. Sein Neffe, der ihn zum Gericht begleitet hat, sitzt kopfschüttelnd als Besucher im Gerichtssaal. Vielleicht ist die Idee mit dem Altenheim für seinen Onkel gar nicht so schlecht. Der Staatsanwalt kann bei dem Angeklagten keinerlei Einsicht feststellen, er fordert wegen fahrlässiger Brandstiftung eine Geldstrafe von 1 200 Euro. Das ist exakt so viel, wie im Strafbefehl stand, den der Rentner erhielt und gegen den er Einspruch einlegte. Doch Richterin Ute Wehner ist sehr gnädig. Sie verhängt nur eine Geldstrafe von 600 Euro, berücksichtigt dabei, dass die Tat schon mehr als ein Jahr zurückliegt und es sich um ein Abrisshaus handelte. Den Schaden hat übrigens die Versicherung beglichen. Gegen den Rentner hat der Vermieter keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht.

