Rentner die Handykarte gekündigt

Erhard Kruber mit der Kündigungsandrohung zu seinem Xtra-Vertrag. Der Enkel des Baudaers hat sich nun des Problems angenommen. © Anne Hübschmann

Als die Post dem 76-jährigen Baudaer Erhard Kruber das Schreiben der Telekom ins Haus brachte, bekamen er und seine Frau Elsa einen Riesenschreck. Da stand groß drüber „Kündigung ihres Xtra-Vertrags“. „So was gibt es doch nicht. Das ist eine bodenlose Frechheit, einen Handyvertrag gegen unseren Willen zu kündigen“, schimpfen die beiden Rentner. Sie bekamen schon Panik, wie es nun weitergehen soll. Erhard Kruber leidet an vererbtem chronischen Asthma, er muss öfter ins Krankenhaus, wurde jetzt sogar mal mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Meißen gebracht, weil der Rettungsarzt aus Dresden kein Fahrzeug zur Verfügung hatte.

Ohne Handy ist der Baudaer da ziemlich aufgeschmissen. Denn er will ja mit seiner Frau zu Hause in Verbindung bleiben und Absprachen treffen. Genau aus diesem Grund hatte der Enkel vor drei Jahren den Callya-Vertrag mit der Telekom bei Mobilfunk Mike Preibisch in Großenhain abgeschlossen. „Zehn Euro hat er damals auf die Karte aufgeladen“, sagt der Rentner. Über drei Euro seien nun immer noch auf der Prepaid-Karte drauf. Der Baudaer kann so überhaupt nicht verstehen, wieso ihm nun die Telekom kündigt. Als Begründung wird angegeben: „Wenn eine Xtra-Card längere Zeit nicht aufgeladen wird, sieht es für uns so aus, als ob ein Kunde sie nicht mehr nutzen möchte.“ „Aber deshalb kann man uns doch nicht einfach das Telefonieren verbieten“, schimpft Erhard Kruber. Er wollte sich schon an einen Anwalt wenden.

In der Aufregung haben die Baudaer das Schreiben aber nicht richtig zu Ende gelesen. Denn da steht auch, dass man einfach bis 20. November, also innerhalb von etwa zwei Monaten, einen selbstgewählten Betrag aufladen muss. Fachleute erklären, dass es bei diesem Vertrag nicht auf die Höhe der aufgeladenen Summe ankommt, sondern auf das regelmäßige Aufladen – als Zeichen der Nutzung. Sonst würde die Telekom die Nummer an einen neuen Kunden weitergeben. Denn manche Kunden würden den Vertrag nicht von sich aus kündigen, wenn sie nicht mehr telefonieren, zum Beispiel im Todesfall.

Krubers Enkel wird nun das Handy neu aufladen. Er hat den Vertragsbedingungen seinerzeit ja auch zugestimmt.

