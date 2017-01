Rentner beschimpft Ausländer

© dpa (Symbolfoto)

Ein 76-jähriger Rentner ist am Amtsgericht Dresden wegen Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 1 000 Euro verurteilt worden.

Nach dem mehrstündigen Prozess war der Richter überzeugt, dass der Deutsche – ein promovierter Kunsthistoriker – die Taten begangen hat. Der Angeklagte selbst hatte die Vorwürfe vehement bestritten und von einer Verschwörung gesprochen.

So hat der bislang nie straffällig gewordene Rentner 2016 in der Bergstraße eine Deutsch-Nigerianerin als „ekelhaft“ und „Dreckspack“ beschimpft. In der August-Bebel-Straße hat er einen Inder unvermittelt gewürgt, getreten und mit „verschwinde, du Schwein (...) Ich bezahle nicht für dich“, beschimpft. In der Fritz-Löffler-Straße hat er eine türkische Familie, Touristen aus Berlin, als „Scheißausländer“ angemault. Der Frau sagte er, sie sei eine Hure und solle in den Puff arbeiten gehen“.

Während die Zeugen alle Vorwürfe so bestätigten, sagte der Angeklagte ausschweifend, er könne sich nicht daran erinnern, dies sei auch nicht seine Ausdrucksweise. Der Richter hatte Mühe, die langen und teils wirren Erklärungen des Mannes, der nach eigenen Angaben auch Ethnologe und Psychologe sei, zu verhindern. Der Mann muss seine Rente mit staatlichen Hilfen aufstocken. (SZ/lex)

