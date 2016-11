Rentner bei Unfall schwer verletzt Bautzen. Ein Rentner wurde bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Bautzen schwer verletzt. Der Fahrer eines VW Golf befuhr gegen 16.45 Uhr die Neusalzaer Straße stadteinwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Auto auf die linke Fahrbahnseite und stieß frontal mit dem im Gegenverkehr befindlichen VW-Transporter zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 85-jährige Golf-Fahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden beträgt etwa 20000 Euro.

Diebe stehlen Geld aus einem Betrieb Laußnitz. Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Freitag auf bislang unbekannter Art und Weise in das Gebäude der Agrargenossenschaft an der Gräfenhainer Straße in Laußnitz ein. Aus der Werkstatt wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Danach begaben sich die Täter in den Bürotrakt, wo ein Tresor aufgeflext wurde. Aus dem Tresor wurde Geld gestohlen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

In Keller eingebrochen Bautzen. In den zurückliegenden Tagen sind unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Löbauer Straße in Bautzen eingebrochen. Aus diesem wurden eine Angelausrüstung und eine Digitalkamera im Wert von etwa 860 Euro entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 55 Euro. Die Tat muss sich Dienstag und Freitag ereignet haben.

Diebe steigen ins Vereinshaus ein Nebelschütz. Unbekannte drangen nach Einwerfen eines Fensters in der Nacht zum Freitag in das Vereinsgebäude an der Hauptstraße in Nebelschütz ein und entwendeten einen Fernseher im Wert von 250 Euro. Ein Raum wurde durchwühlt und zugleich versucht, die Tür zu einem weiteren Raum aufzubrechen. Zudem ließen die Unbekannten Werkzeuge am Tatort zurück. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 165 Euro geschätzt. Ein Kriminaltechniker sicherte am Tatort Spuren. Am späten Abend teilte der Anzeigenerstatter mit, dass das Diebesgut in Tatortnähe aufgefunden wurde.