Rentner-Abzocke misslingt Dubiose Handwerker fordern von einer Seniorin für eine kleine Reparatur einen vierstelligen Betrag. Dank einer aufmerksamen Frau fliegt der Schwindel auf.

Ein zunächst preiswertes Angebot von vier Handwerkern hat sich jetzt in Sohland als teure Abzocke herausgestellt.

Am Dienstagmittag sind bei einer 81-Jährigen in Sohland vier Männer aufgetaucht, die sich als Handwerker ausgaben. Für einen Materialpreis von 80 Euro plus Arbeitskosten boten sie an, die Dachrinne an dem Haus in der Hauptstraße zu reparieren. Doch nach Beendigung der Arbeiten sollte die Seniorin 4.500 Euro zahlen.

Offenbar überwältigt von der Forderung ließ sie sich zur Bank fahren, wo sie 1.500 Euro abheben wollte. Eine andere Frau, die die Umstände bemerkte, warnte die Seniorin vor dem offensichtlichen Betrug. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Den vier Männern, die derweil nahe der Bank warteten, dauerte es offenbar zu lange. Sie verschwanden, noch bevor die Polizeistreife eintraf.

Nach ersten Erkenntnissen waren die mutmaßlichen Betrüger in einem blauen oder grauen Transporter unterwegs. Dieser stand von 12 bis 12.30 Uhr an den Kleidercontainern auf dem Sparkassenparkplatz.

Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Bautzen unter Telefon 03591 3560 zu melden. Auch ist die Polizei an Informationen interessiert, ob die dubiosen Handwerker auch anderswo ihre Dienste angeboten haben. (szo)

