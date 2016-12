Rentiere kommen nach Seifersdorf Am Sonntag sind die Vierbeiner beim Adventsmarkt anzutreffen. Schnitzerin Karen Hobelsberger lädt ebenfalls ein.

Der Weihnachtsmann darf natürlich auch im Seifersdorfer Schloss nicht fehlen. Am Sonntag ist er wieder dabei. © Archivfoto: Bernd Goldammer

Noch nie Rentiere gesehen? Dann unbedingt den Adventsmarkt am Seifersdorfer Schloss besuchen. Dort sind diese Tiere am Sonntagnachmittag zu bewundern. Allerdings sollte man doch genau hinschauen. Denn oft sind das gewöhnliche Esel, die sich als Rentiere verkleiden. Sie setzen sich kleine Geweihe auf und gucken wie Rentiere. Sie kommen auch nicht vom Polarkreis, sondern aus Wachau. Eigentümer ist der Verein Wunder Land. „Eine Attraktion sind sie dennoch. Wer will, kann mit ihnen eine kleine Rundfahrt machen“, sagt Günter Zeeh vom Förderverein Seifersdorfer Schloss. Angesichts des Wetters werden sie in diesem Jahr wohl eher eine Kutsche ziehen als einen Schlitten. Zweite Attraktion des Weihnachtsmarktes ist die alte Modellbahn aus den 30er-Jahren in der Spurgröße „0“. Edgar Zimmermann und seine Helfer aus Radeberg werden die historische Bahn wieder aufbauen. Auch Sammler aus Dresden stellen Loks und Waggons für die Modelleisenbahn im Schloss bereit. Um 14 Uhr wird der Adventsmarkt eröffnet. Mit dabei ist der Weihnachtsmann und Lutz Bürger aus Radeberg. Er spielt dabei auf historischen Instrumenten. Ebenfalls ab 14 Uhr werden Kaffee und Kuchen im Schlosscafé angeboten. Um 15 Uhr tritt der Posaunenchor aus Leppersdorf auf und gegen 16 Uhr ist dann der Chor der Kita in Seifersdorf mit weihnachtlichen Liedern zu erleben. 16.30 Uhr hat dann die Musikschulbläsergruppe Radeberg ihren Auftritt. Am Schloss sind mehrere Stände aufgebaut. Unter anderem werden weihnachtliche Gestecke angeboten. Es gibt leckeren Honig. Außerdem ist an einem Keramikstand sicherlich das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu ergattern. Für kleine Gäste wird eine Bastelstube eingerichtet.

Gleich in der Nachbarschaft gibt es am gleichen Tag einen weiteren Adventsmarkt. Die Wachauer Holzkünstlerin Karen Hobelsberger lädt in ihre Werkstatt ein. Um 14 Uhr geht es an der Schulstraße/ Ecke S 177 los. „Es wird Stollen, Kaffee, Glühwein und Weihnachtsmusik geben“, sagt sie. Schaukelpferde für die Kleinen stehen ebenfalls bereit. Gegen 17 Uhr wird dann der Weihnachtsmann an der Holzwerkstatt erwartet. Bei einer Tombola können die Besucher unter anderem Schnitzereien gewinnen. Ansonsten brennen auf dem Gelände Lagerfeuer. Kinder können Knüppelkuchen backen, Dipps, Wiener Würstchen und Tee sind ebenfalls zu haben. Dazu erklingt weihnachtliche und mittelalterliche Musik. Am Nachmittag ist gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern vorgesehen. „Wir hatten zusätzlich geplant, eine Kutsche von unserem Markt zum Seifersdorfer Schloss fahren zu lassen. Das hat leider nicht geklappt. Vielleicht ist es aber auch ein schöner Spaziergang von einem Markt zum anderen.“

Für alle Autofahrer ist wichtig: Parken ist nur entlang der Schulstraße möglich. Außerdem können die weiter entfernten öffentlichen Parkplätze in Wachau sowie an der Feuerwehr in Seifersdorf genutzt werden. Die Felder neben der Holzwerkstatt sind leider nicht befahrbar. (SZ/td)

Advent im Schloss Seifersdorf und Kleiner Adventsmarkt an der Werkstatt von Karen Hobelsberger Schulstraße/ Ecke S 177 am Sonntag, dem 11. Dezember, von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist zu beiden Veranstaltungen frei.

