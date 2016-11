Rentenangleichung ohne Rentenanhebung Die Wirtschaftsweisen schlagen vor, das Rentensystem zu vereinheitlichen, ohne dass jemand mehr bekommt.

So könnte die Angleichung der Rentensysteme in Ost und West auch gehen: Alle behalten ihre Ansprüche. Niemand erhält mehr – auch nicht die Rentner im Osten. Aber künftig wird nur noch ein Rentenwert berechnet, der für die Versicherten in allen Teilen Deutschlands gleich ist. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die sogenannten „Wirtschaftsweisen“, hat am Mittwoch in seinem Jahresgutachten einen entsprechenden Vorschlag bekräftigt. Der Vorschlag habe den Vorteil, so die Wirtschaftsweisen, „dass keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich sind“.

Wie soll diese Angleichung funktionieren? Und welche Chancen hat das Konzept der Sachverständigen? Ein Überblick.

Niemand erhält weniger Rente, aber auch niemand mehr

Die Sachverständigen schlagen vor, den Rentenwert künftig einheitlich auf der Basis des Durchschnittslohns in ganz Deutschland zu berechnen. Bisher geschieht dies in Ost und West getrennt. Die Folge: Weil die Löhne im Osten niedriger sind, ist dort auch der Rentenwert geringer. Im Osten gibt es für einen Rentenpunkt 28,66 Euro, im Westen 30,45 Euro. Wer 45 Jahre zum jeweiligen Durchschnittsverdienst gearbeitet hat, bekommt im Osten 1290 Euro monatliche Rente, im Westen hingegen 1370 Euro. Das wird von vielen Rentnern im Osten als ungerecht empfunden. Der Vorschlag der Wirtschaftsweisen sieht nun vor, dass künftig ein Rentenwert gilt, der höher als der heutige Ostwert, aber niedriger als der Westwert wäre. Zu einem Stichtag würden die Rentenpunkte-Konten der Westdeutschen dann so hochgerechnet und die im Osten so reduziert, dass aktuelle Renten und bereits erworbene Rentenansprüche der künftigen Rentner unverändert blieben.

Das heutige System ist ungerecht – zulasten der Westdeutschen

Die Sachverständigen sprechen sich für eine Vereinheitlichung des Rentensystems aus, weil das heutige System „das Ziel der Beitragsäquivalenz verletzt“. Ostdeutsche Versicherte erhalten nämlich für ihre Beiträge zur Rentenversicherung höhere Rentenansprüche als die Westdeutschen. Das liegt daran, dass die Einkommen der ostdeutschen Arbeitnehmer mit einem Höherwertungsfaktor – derzeit liegt der bei 1,15 – künstlich hochgerechnet werden, damit sich das niedrigere Durchschnittseinkommen im Osten nicht auch noch in niedrigeren Renten bemerkbar macht. Dieses Höherwertungssystem besteht schon lange. Alle Ost-Rentner haben bei Berechnung ihrer Renten davon profitiert, weil auch die Einkommen in Mark der DDR aus der Zeit vor der Wiedervereinigung auf Westniveau hochgerechnet wurden.

Das System der Höherwertung der Ost-Löhne soll wegfallen

Die Höherwertung der Ost-Löhne würde dem Vorschlag der Wirtschaftsweisen zufolge künftig wegfallen. Sie argumentieren, dass über ein Vierteljahrhundert nach der Wiedervereinigung eine unterschiedliche Berechnung der Rentenansprüche in Ost und West nicht mehr gerechtfertigt ist. Die Einkommensunterschiede in West- und Ostdeutschland seien „vermutlich struktureller Natur“, heißt es im Gutachten. Es gebe auch in Westdeutschland Regionen mit hohem Lohnniveau und Regionen mit niedrigerem Lohnniveau. Und auch dort würden keine Unterschiede bei der Rentenberechnung gemacht. Die ostdeutschen Arbeitnehmer verlören also ihren Höherwertungsvorteil, erhielten aber einen höheren Rentenwert. Unterm Strich wären sie damit Verlierer der Umstellung. Das wären sie allerdings auch, wenn die Ost-Rentenwerte wie geplant – bei Wegfall der Höherwertung – einfach auf den heutigen Westwert angehoben würden.

Der Vorschlag der Wirtschaftsweisen hat wenig Aussicht auf Umsetzung

Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD) hat einen Entwurf vorgelegt, der bis 2020 eine Anhebung der Ost-Renten in zwei Schritten auf das Westniveau vorsieht. Die Höherwertung soll ebenfalls in zwei Schritten abgebaut werden. Nahles und viele andere haben bei den Ost-Rentnern die Erwartung geweckt, dass mit einer solchen Steigerung zu rechnen ist. Allerdings gibt es aus der Union Widerstand. Zum einen, weil die Ost-Arbeitnehmer die Höherwertung verlieren. Zum anderen, weil die Sache teuer ist: rund vier Milliarden Euro pro Jahr. Und auf die Rentenversicherung kommen noch ganz andere Herausforderungen zu. Den Kostennachteil hätte das Sachverständigen-Modell nicht. Aber auch die Wirtschaftsweisen wissen, dass ihr Vorschlag „zu in der Öffentlichkeit instrumentalisierbaren Missverständnissen führen kann“. Wenn der Politik der Mut zu einem solchen Konflikt fehle, wäre es aus Sicht der Experten „möglicherweise sinnvoller, die derzeitigen Regelungen beizubehalten“.

