Rentenangleichung kostet fast 20 Milliarden Euro Die Anhebung der Ost-Rentenwerte auf das Westniveau bis 2025 müssen vorrangig die Beitragszahler finanzieren.

© Symbolfoto: dpa

Das aktuelle Konzept der Bundesregierung für die Anhebung der Ost-Renten ans Westniveau kostet bis zur vollständigen Vereinheitlichung im Jahr 2025 insgesamt fast 20 Milliarden Euro. Wie aus dem Gesetzentwurf des Sozialministeriums zum „Abschluss der Rentenüberleitung“ hervorgeht, könnte allein die Rentenkasse bis dahin mit bis zu 19,6 Milliarden Euro belastet werden. Nur ein geringer Teil, etwa 3,4 Milliarden, wird davon aus Steuergeldern erstattet. Der Entwurf soll nächste Woche vom Bundeskabinett beschlossen werden. Die SZ analysiert die Vereinbarung:

Wie soll die Rentenangleichung konkret erfolgen?

Die Angleichung der Ost-Renten ans Westniveau kommt später und dauert länger als zunächst zugesagt – ein typischer Kompromiss. Die vollständige Renteneinheit soll nunmehr 2025 erreicht sein. Der Koalitionsvertrag sah noch vor, dieses Ziel schon fünf Jahre früher erreichen zu wollen. Derzeit liegt der Rentenwert Ost bei 28,66 Euro, der im Westen bei 30,45 Euro. Der Rentenwert bezeichnet den Betrag, der einem Entgeltpunkt in der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht. Ihn erhält, wer ein Jahr lang durchschnittlich verdient und für seinen Lohn Rentenbeiträge zahlt. Die vollständige Angleichung der Rentenwerte soll nunmehr in sieben Schritten erfolgen, die mit der jährlichen Rentenanpassung verbunden werden. Beginnend mit dem 1. Juli 2018 soll sich laut dem Entwurf der Rentenwert Ost an den im Westen in sieben Schritten angleichen. Für ab 2025 erworbene Rentenanwartschaften soll einheitliches Recht gelten.

Wie hoch sind die Anpassungsschritte bei der Rentenanpassung?

Der aktuelle Rentenwert Ost beträgt derzeit 94,1 Prozent des Westwertes. Dieser Verhältniswert soll nunmehr jedes Jahr um 0,7 Prozentpunkte angehoben werden bis er am 1. Juli 2024 genau 100 Prozent beträgt. Für ab 2025 erworbene Rentenanwartschaften soll dann ein einheitliches Recht gelten.

Gibt es auch Verlierer bei der Ost-West-Renten-Angleichung?

Mit der Angleichung der Rentenwerte auf der einen Seite soll auf der anderen Seite in gleichen Schritten auch die Höherbewertung der Arbeitsentgelte im Osten für die Rentenberechnung abgeschmolzen werden. Das noch gespaltene Rentenrecht begünstigt – zumindest bei der Berechnung der Rente – die Ostdeutschen. Jeder Euro, der in den neuen Bundesländern in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt wird, führt zu einem höheren Rentenanspruch als im Westen. Der Vorteil liegt derzeit bei etwa acht Prozent. Der Grund für diesen Ost-West-Unterschied: Für die Rentenberechnung werden die im Osten versicherten Arbeitsverdienste rechnerisch aufgewertet. Damit soll eine nachteilige Wirkung der noch immer geringeren Arbeitsverdienste bei einer späteren Rente verhindert werden.

Was hat die Abschaffung der Höherwertung für Folgen?

Daraus folgt: Die jüngere Generation im Osten wird ihre flächendeckend schlechteren Löhne stärker als bisher mit in die Rente nehmen. In der sächsischen Staatsregierung heißt es dazu: „Da die Angleichung des Rentenwertes (Ost) an den Rentenwert (West) aber nicht den Wegfall der Hochwertung kompensiert, wird die mit dem beabsichtigten Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz verbundene Verbesserung ostdeutscher Bestandsrenten mit einer Schlechterstellung der Zukunftsrenten in den neuen Bundesländern bezahlt.“ Sachsen könne keine Lösung unterstützen, bei der die derzeitigen Rentner zulasten der Beitragszahler profitierten. Ministerpräsident Stanislaw Tillich hatte schon voriges Jahr kritisierte, dass für die zukünftigen Rentner in Ostdeutschland „auf den ersten Blick noch keine faire Lösung gefunden“ wurde. Die Geschichte soll bei der Ministerpräsidenten-Konferenz Ost Thema werden

Was kostet die Angelegenheit und wer bezahlt?

Die Angleichung kostet 2018 zunächst 600 Millionen Euro. Bis 2025 steigt der Betrag auf dann 3,9 Milliarden Euro im Jahr an. In der Summe ergibt sich bis dahin ein Bedarf von höchstens 19,6 Milliarden Euro, der durch raschere Angleichung der Löhne niedriger ausfallen könnte. Den Löwenanteil des Anpassungsprozesses soll die Rentenkasse, also der Beitragszahler, tragen. Bis 2015 gibt es „nur“ 3,4 Milliarden Euro aus der Steuerkasse, dann allerdings jedes Jahr zwei Milliarden Euro pro Jahr.

Gibt es noch irgendwo versteckte Kosten?

Durch die Angleichung auch der Beitragsbemessungsgrenze kommen auf die Ost-Wirtschaft Kosten zu, die bis 2025 auf etwa 100 Millionen Euro jährlich anwachsen.

