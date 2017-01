Rente für langjährigen Friedensrichter

An diesem Montag wollen die Gompitzer einen Einwohner der Ortschaft mit besonderem Job ehren. Klaus Schmidt hatte in den vergangenen 25 Jahren das Amt des Friedensrichters inne. Nun gibt er den Posten und die Aufgaben ab. In der Ortschaftsratssitzung, die 19.30 Uhr im Gemeindezentrum, Altnossener Straße 46 a, beginnt, soll ihm nun gedankt werden.

Friedensrichter gibt es in allen Ortschaften beziehungsweise Ortsamtsgebieten. Sie werden bei Streit unter Nachbarn und anderen Konfliktparteien gerufen und versuchen dann zu schlichten. Dabei kann es um Kauf- oder Mietverträge, Beleidigungen oder auch kleinere Diebstähle gehen. Gelingt eine Einigung, ersparen sich die Streitenden den Gang vor Gericht. Für das Amt des Friedensrichters können sich Erwachsene bewerben. Sie werden von den Ortsbeiräten für fünf Jahre gewählt. Meist üben sie viele Wahlperioden hintereinander das Ehrenamt aus. Um die zehn Streitfälle behandeln sie pro Jahr. Die Zahl kann aber auch durchaus geringer sein. (SZ/acs)

