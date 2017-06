Rennwagen am Edelstahlwerk Ein riesiger Asphaltplatz in Freital wird vier Tage lang Trainingsgelände für besondere Boliden. Am Sonnabend ist Besuchertag.

Bei Tests der Formula-Student-Serie kann man am Sonnabend die Rennwagen bestaunen. © Archiv: Oberthür

Auf dem Alten Schlammteich I am Edelstahlwerk wird es ab diesem Donnerstag etwas lauter. Insgesamt 15 Mannschaften der sogenannten Formula Student treffen sich für vier Tage zu einem verlängerten Trainingswochenende. Sie wollen sich dort unter anderem auf ein Rennen auf dem Hockenheimring vorbereiten. Die in der weltweit ausgetragenen Rennserie teilnehmenden Wagen werden von Studenten in Eigenregie entwickelt und gebaut.

Der Asphaltplatz wird von den Studenten der TU Bergakademie Freiberg und der TU Dresden regelmäßig für Tests genutzt – allerdings sind dann ausschließlich leise Elektroautos im Einsatz. In den kommenden vier Tagen werden nun auch Wagen mit Verbrennungsmotoren im Einsatz sein. Wegen des Lärms soll es an allen Tagen eine Mittagsruhe von 13 bis 15 Uhr geben. Die Tests gehen jeweils von 8 bis 20 Uhr. In der Vergangenheit hatte es vereinzelt Beschwerden wegen des Lärms gegeben.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr ist das Vorbereitungs-Training am Sonnabend, 2. Juli, von 8 bis 13 Uhr, auch diesmal wieder für interessierte Besucher zugänglich. Der Zutritt wird über die Schachtstraße erfolgen und entsprechend ausgeschildert sein. Aus Sicherheitsgründen ist die Veranstaltung außerhalb dieser offiziellen Besucherzeit nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.

Das Edelstahlwerk, dem der Asphaltplatz gehört, unterstützt die Rennserie schon seit mehreren Jahren. „Zu Beginn einer Saison, also im Frühjahr, wird überwiegend mit geräuscharmen Elektro-Fahrzeugen auf unserem Firmengelände trainiert. Manchmal kommen hierbei aber auch noch ältere Rennboliden mit Verbrennungsmotor zum Einsatz“, erklärt Aufsichtsratschef Sönke Winterhager. „Das dreitägige Trainingsevent Ende Juni stellt dann aber immer den Abschluss des Verbrenner-Trainings jeder Saison dar. Nach dieser Veranstaltung ist also für den Rest des Jahres auch wieder Ruhe.“

