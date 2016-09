Rennende Helden In dieser Woche sind viele junge Leute in Niesky und Kodersdorf auf die Straße gegangen – alles für den guten Zweck.

zurück Bild 1 von 3 weiter Ob an der Oberschule Kodersdorf (oben), dem Schleiermacher-Gymnasium (unten links) oder der Gutenbergschule in Niesky – Die Kinder und Jugendlichen strengen sich an, damit es anderen besser geht. Für ihre gelaufene Strecke haben sie Sponsoren gesucht, die Geld spenden. © Jens Trenkler Ob an der Oberschule Kodersdorf (oben), dem Schleiermacher-Gymnasium (unten links) oder der Gutenbergschule in Niesky – Die Kinder und Jugendlichen strengen sich an, damit es anderen besser geht. Für ihre gelaufene Strecke haben sie Sponsoren gesucht, die Geld spenden.

Schüler vom Schleiermacher-Gymnasium.

Schüler der Gutenbergschule.

Schnelle Füße gab es diese Woche rund um das Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium und die Gutenbergschule in Niesky und die Oberschule Kodersdorf. Aber nicht erst nach Schulschluss. Die Schulen hatten am Dienstag und am Freitag Spendenläufe organisiert. Fast alle der etwa 500 Schüler des Schleiermacher-Gymnasiums haben mitgemacht. Mit ihren Sponsoren, zum Beispiel Eltern oder Firmen, haben sie einen Betrag pro gelaufener Runde ausgehandelt. Genauso hat es am Freitag in Kodersdorf und an der Gutenbergschule funktioniert. Die Klassen der Kodersdorfer Oberschule sind ab 8 Uhr im Fünfminutentakt gestartet, damit es nicht zu wuselig am Start wurde. Auf dem Sportplatz der Gutenbergschule sind rund 180 Läufer gestartet.

Die Gymnasiasten sind am Dienstag in Niesky Runden von etwa 900 Metern quer durch die Stadt gelaufen. Oliver Nerger, stellvertretender Schülersprecher am Gymnasium, zeigt sich zufrieden. Das Ergebnis des ersten Laufs 2015 ist weit übertroffen. Damals kamen fast 4 000 Euro zusammen, diese Woche sind es über 7500 Euro. Dabei haben nicht unbedingt die Schüler Rekordspenden gesammelt, die am meisten schwitzen mussten. Die meisten Runden der Schule hat Sören Hahnefeld aus der 12. Klasse mit 30 Runden geschafft. Den höchsten Betrag spendet Hannes Riedel aus der 9. Klasse mit 315 Euro.

Den erlaufenen Betrag sollen diesmal die Mitteldeutsche Krebsforschung erhalten sowie die Stiftung Saida. Diese engagiert sich für Frauen- und Kinderrechte in Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Mädchenbildung und Schutz vor Genitalverstümmelung. Die Kodersdorfer sind für die Stiftung Sonnenstrahl gelaufen, die krebskranke Kinder unterstützt. Die Gutenbergschule möchte mit ihrer Spende direkt in Not geratenen Menschen helfen.

zur Startseite