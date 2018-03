Rennen um beste Tourismus-Idee startet Die SZ hat alle Bewerber für den Innovationspreis vorgestellt. Bis 18. März kann nun für den Favoriten abgestimmt werden.

Nun kann für die beste Idee abgestimmt werden. © Screenshot

Görlitz. Wer bekommt den Publikumspreis bei der Wahl zur besten Tourismus-Idee des Jahres 2018 im Kreis Görlitz? Darüber entscheidet eine Abstimmung, an der sich ab sofort jeder online beteiligen kann. Die Abstimmung ist bis zum 18. März ausschließlich online möglich. Jeder hat eine Stimme. Wer noch einmal nachlesen möchte, was hinter den einzelnen Ideen steckt, kann das direkt bei der Abstimmung tun – dort sind die in der SZ erschienenen Beiträge hinterlegt. Der Sieger dieser Online-Abstimmung wird auf dem Oberlausitzer Tourismustag in Löbau am 21. März mit dem Publikumspreis geehrt. Eine Jury wird zudem die nach ihrer Bewertung besten drei Ideen mit dem Innovationspreis Tourismus 2018 auszeichnen.

Und hier geht es zur Abstimmung: www.sz-link.de/innopreis

