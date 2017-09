Rennen statt Sonntagsfrühstück Im Schatten der Großen Laufveranstaltungen lockt wieder der Hüttertallauf ins Tal der Großen Röder.

Am Sonntagvormittag, pünktlich um 10 Uhr wird an der Hüttermühle im Hüttertal der Startschuss für den 8. Radeberger Hüttertallauf schallen. Das Interesse auch an den beiden Lauftrainings im Vorfeld war dabei groß – und Spaß macht es außerdem, wie deutlich zu sehen ist. © Thorsten Eckert

Lauffans kommen ja in und um Dresden regelmäßig auf ihre Kosten – jüngst lockte der große Nachtlauf entlang der Elbe und in Kürze steht der Dresden-Marathon an. Im Schatten der „Großen“ hat sich in den vergangenen Jahren mit dem Radeberger Hüttertallauf ein familiärer, von der Strecke her durchaus anspruchsvoller Lauf mit einem wunderbaren Flair entwickelt – und etabliert. Wo sonst schenkt im Ziel beispielsweise Radebergs Bierkutscher Ernst frisch gezapftes Radeberger aus?

Schon zum 8. Mal organisiert die zum Radeberger Radclub gehörende Laufgruppe um Jens Angermann an diesem Sonntagvormittag das Event, das an der Hüttermühle starten und enden wird. Neben einer Strecke über zehn Kilometer gibt es erneut einen Teamlauf über gut zwei Kilometer um den „Pokal der Stadt Radeberg“.

Start ist am Sonntag um 10 Uhr – und bis zehn Minuten zuvor können sich Interessierte noch nachmelden. „Die Verhandlungen mit dem Wettergott laufen“, verrät Jens Angermann schon mal. „Aber egal, ob Sonne oder Regen, der Lauf findet statt!“ Und das Interesse ist durchaus groß. Zu den beiden Trainingsläufen kamen zahlreiche Läufer – auch von etlichen Radeberger Firmen-Teams, die den Lauf nutzen. (SZ/JF)

Hüttertallauf: Start Sonntag 10 Uhr an der Hüttermühle. Nachmeldungen bis zehn Minuten vorm Start für sieben Euro. Oder im Internet: www.triathlon-service.de

